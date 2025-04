Ünlü isimlerden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları: Daha çok işin var

MAHSUN KIRMIZIGÜL

“Dualarım seninle, canım Sırrı abim… Az önce hastanedeydim. Doktorlar, önümüzdeki 72 saatin kritik olduğunu söyledi. İçim ezildi… Yıllardır gördüğüm o dimdik duruş, o gülümseyen gözler, o keskin zekâ ve ince ruh, şimdi hastane odasında hayatla bir başka mücadele veriyor. 'Düşmüş' dediler… Ama o düşmez. O sadece durur, toparlanır ve yeniden ayağa kalkar. Çünkü biz onun dönüşüne, direnişine defalarca tanık olduk. Her zaman kalkmayı bildin. Yine kalkacaksın. Yalnız değilsin Sırrı abi. Seni seven milyonlar var. Ve o milyonların duası, kalbi, nefesi şu an senin başucunda. Gözümüz, kulağımız senden gelecek güzel haberlerde. Kalbim, dualarım seninle… Güzel abim… Lütfen dayan. Biz buradayız."