Ünlü isimlerden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları: Daha çok işin var

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat oldu. Ünlü isimler, tedavisi yoğun bakımda devam eden Önder için destek paylaşımları yaptı.

Ünlü isimlerden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları: Daha çok işin var - 1

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp krizi geçirdi. Aort damarının da yırtıldığı ortaya çıkan Önder, dün gece saatlerinde ameliyata alındı. 12 saatlik operasyon sonrası yoğun bakıma alınan Sırrı Süreyya Önder'in hayati tehlikesi sürüyor.

Ünlü isimler de sağlık durumu ciddiyetini koruyan Önder için paylaşımlar yaptı.

N-LIFE HABERLERİ

Ünlü isimlerden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları: Daha çok işin var - 2

TEOMAN

"Sırrı ağabey eğer ölürsen, içimden kocaman bir parça daha kopacak. Çok sevdiğim, saydığım, çok beğendiğim, içimi ısıtan biri daha gitmiş olacak buradan. İrfan Alış’ın gidişi gibi; Ölme Sırrı Ağabey. Benimle yine dalga geç. Güldür beni."

Ünlü isimlerden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları: Daha çok işin var - 3

ATA DEMİRER

"Anlatacak çok hikâyen yapacak daha çok işin var Sırrı Ağabey. İnşallah bunu da atlatacaksın ve karşılaştığımızda yine beni çok güldüreceksin, biliyorum! Geçmiş olsun, kalbimiz seninle."

Ünlü isimlerden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları: Daha çok işin var - 4

MAHSUN KIRMIZIGÜL

“Dualarım seninle, canım Sırrı abim… Az önce hastanedeydim. Doktorlar, önümüzdeki 72 saatin kritik olduğunu söyledi. İçim ezildi… Yıllardır gördüğüm o dimdik duruş, o gülümseyen gözler, o keskin zekâ ve ince ruh, şimdi hastane odasında hayatla bir başka mücadele veriyor. 'Düşmüş' dediler… Ama o düşmez. O sadece durur, toparlanır ve yeniden ayağa kalkar. Çünkü biz onun dönüşüne, direnişine defalarca tanık olduk. Her zaman kalkmayı bildin. Yine kalkacaksın. Yalnız değilsin Sırrı abi. Seni seven milyonlar var. Ve o milyonların duası, kalbi, nefesi şu an senin başucunda. Gözümüz, kulağımız senden gelecek güzel haberlerde. Kalbim, dualarım seninle… Güzel abim… Lütfen dayan. Biz buradayız."

Ünlü isimlerden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları: Daha çok işin var - 5

İBRAHİM TATLISES

İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, paylaşımında "Annemin hemşehrisi ve en neşeli milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ünlü isimlerden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları: Daha çok işin var - 6

ERSİN KORKUT

"Dualarımız seninle Sırrı Süreyya Önder. Bir an önce aramıza dönmen dileğiyle."

Ünlü isimlerden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları: Daha çok işin var - 7

SEDA SAYAN

"Allah şifa versin, dualarım seninle."

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