Ünlü isimlerden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları: Daha çok işin var
DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat oldu. Ünlü isimler, tedavisi yoğun bakımda devam eden Önder için destek paylaşımları yaptı.
DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp krizi geçirdi. Aort damarının da yırtıldığı ortaya çıkan Önder, dün gece saatlerinde ameliyata alındı. 12 saatlik operasyon sonrası yoğun bakıma alınan Sırrı Süreyya Önder'in hayati tehlikesi sürüyor.
Ünlü isimler de sağlık durumu ciddiyetini koruyan Önder için paylaşımlar yaptı.