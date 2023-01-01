Ünlü isimlerden yeni yıl paylaşımları

Oyuncu Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile objektif karşısına geçti. Ünlü isim, mutlu aile pozlarına "Sağlıklı ve neşeli bir yıl dileriz herkese" notunu düştü.
Şimdilerde ikinci kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan Hazal Kaya, eşi ve oğluyla pozuna "Herkese iyi seneler" mesajını yazdı.
Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, sette verdiği poza "Yeni yılınız kutlu olsun" notunu düştü.
2012 yılında Priscilla Chan ile evlenen ve şimdilerde üçüncü kez baba olmaya hazırlanan Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, hamile eşi ile verdiği pozla yeni yılı kutladı.
Ünlü isim, paylaşımında "Mutlu Yıllar! İşte 2023'te gelecek tüm maceralar ve aşklar" dedi.
Demet Özdemir, eşi Oğuzhan Koç ile pozunu "Şükrediyorum sayende bir çok şeye daha hoş gel 2023" diyerek paylaştı.
Mustafa Sandal-Melis Sütşurup çiftinden ünlü şarkıcı, yeni yıl pozlarına "Hayata hep aşkla, sevgiyle, umut ve heyecanla bakmanız dileğiyle. Tıpkı bizim gibi. Mutlu seneler, sizi çok seviyoruz" mesajını yazdı.
Oyuncu Serkan Çayoğlu, eşi Özge Gürel ile verdiği poza "Yeni yıl size mutluluk, sağlık ve huzur getirsin! Hepinize 2023'te güzel anılar diliyorum! Şerefe!" notunu düştü.
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Enis Arıkan, kedisiyle pozunda "Allah’ım hep birlikte şahane bir yıl geçirelim. Amin" ifadelerini kullandı.
Usta oyuncu Ediz Hun, eşiyle çekilen fotoğrafını "Sevgili eşim Berna ile 50. yılımız. Herkese nasip olmasını diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun" diyerek yayınladı.
Eşi ve ikiz kızlarıyla objektif karşısına geçen Seray Sever, "2022 en acısı ve en tatlısıyla geride kaldı. 2023'ün hepimize çok güzel gelmesi dileklerimizle, sevgiyle" sözleriyle iyi dileklerde bulundu.
Oyuncu Ayça Bingöl de mutlu aile fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Bingöl, paylaşımına "Altuğ Ailesi, herkese iyi seneler diliyor" mesajını yazdı.