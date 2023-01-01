Ünlü isimlerden yeni yıl paylaşımları

MUSTAFA SANDAL

Mustafa Sandal-Melis Sütşurup çiftinden ünlü şarkıcı, yeni yıl pozlarına "Hayata hep aşkla, sevgiyle, umut ve heyecanla bakmanız dileğiyle. Tıpkı bizim gibi. Mutlu seneler, sizi çok seviyoruz" mesajını yazdı.