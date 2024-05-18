Ünlü isimlere Gazze tepkisi: Yüzbinlerce takipçi kaybettiler!
Moda dünyasının en prestijli gecesi olarak kabul edilen Met Gala gecesinde Gazze'de yaşanan acımasız gerçeklik arasındaki kopukluğa tepki olarak "Block Out 2024" adlı bir hareket başlatıldı. Ünlü isimlere tepki gösteren hayranları sosyal medya hesaplarını takibi bıraktı.
Her yıl New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala, geçen hafta gerçekleşti.