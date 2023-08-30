Ünlü isimlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları
Magazin dünyasının ünlü isimleri, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 101'inci yıl dönümünde duygularını dile getirdi. İşte ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları...
KENAN DOĞULU
"Tüm ulusların hatta tüm insanlığın; özgürlüğe, kurtuluşa, başı dik ve onuruyla yaşama kararlılığına yönelişinin ilk adımı… Bağımsızlık ve hürriyet mücadelemizin yıl dönümü 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız hepimize kutlu olsun! Bu ülkeyi özgür kılan değerlerden hiç vazgeçmeyelim. Sevgi, saygı ve özlemle Ata'm."