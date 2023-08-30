Ünlü isimlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

Magazin dünyasının ünlü isimleri, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 101'inci yıl dönümünde duygularını dile getirdi. İşte ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları...

Ünlü isimlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları - 1

KENAN DOĞULU

"Tüm ulusların hatta tüm insanlığın; özgürlüğe, kurtuluşa, başı dik ve onuruyla yaşama kararlılığına yönelişinin ilk adımı… Bağımsızlık ve hürriyet mücadelemizin yıl dönümü 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız hepimize kutlu olsun! Bu ülkeyi özgür kılan değerlerden hiç vazgeçmeyelim. Sevgi, saygı ve özlemle Ata'm."

N-LIFE HABERLERİ

Ünlü isimlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları - 2

TÜRKAN ŞORAY

"30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Büyük taarruzun kahramanları; başkomutan Mustafa Kemal Paşa, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimize minnetlerimizle..."

Ünlü isimlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları - 3

ZAFER ALGÖZ

"'Az zamanda çok büyük işler yaptık' Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında büyük zaferimiz kutlu olsun. Uğruna can verenlere rahmet dilerim. Büyük komutan Mustafa Kemal Paşa'mıza, aziz dava arkadaşlarına minnet ve saygıyla. Zafer bayramımız kutlu olsun."

Ünlü isimlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları - 4

FAZIL SAY

"30 Ağustos Zafer bayramımız kutlu olsun.
Cesur lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgiyle, saygıyla anıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında, armağanımız olsun “100. Yıl Marşı”

Ünlü isimlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları - 5

DERYA ULUĞ

"30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

Ünlü isimlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları - 6

SEDA SAYAN

30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun.

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