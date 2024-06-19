Ünlü isimlerin tatil keyfi: Bazı kilolar alındı ama verilecek
Yoğun geçen sezonun ardından havaların da ısınmasıyla magazin dünyasının tanınmış isimleri, soluğu tatilde aldı. Bazıları yurt dışını tercih ederken bazıları da Bodrum, Çeşme, Antalya gibi popüler yerlerde yorgunluk attı. İşte birbirinden ünlü isimlerin tatil kareleri...
DEMET ŞENER
1995 Türkiye Güzeli Demet Şener, tatil için Antalya'yı tercih etti. Kusursuz fiziğiyle dikkat çeken Şener, havuzda verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.