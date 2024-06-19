Ünlü isimlerin tatil keyfi: Bazı kilolar alındı ama verilecek

Yoğun geçen sezonun ardından havaların da ısınmasıyla magazin dünyasının tanınmış isimleri, soluğu tatilde aldı. Bazıları yurt dışını tercih ederken bazıları da Bodrum, Çeşme, Antalya gibi popüler yerlerde yorgunluk attı. İşte birbirinden ünlü isimlerin tatil kareleri...

Ünlü isimlerin tatil keyfi: Bazı kilolar alındı ama verilecek - 1

DEMET ŞENER

1995 Türkiye Güzeli Demet Şener, tatil için Antalya'yı tercih etti. Kusursuz fiziğiyle dikkat çeken Şener, havuzda verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

N-LIFE HABERLERİ

Ünlü isimlerin tatil keyfi: Bazı kilolar alındı ama verilecek - 2

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, tatil için Yunanistan'ı tercih etti. Deniz, deniz kenarında kitap okurken verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Ünlü isimlerin tatil keyfi: Bazı kilolar alındı ama verilecek - 3

MİNE TUGAY

Gemi turuyla Fransa ve İspanya sahillerini gezen Mine Tugay, İstanbul'a döndü. Evinin havuzunda siyah bikinisiyle poz veren ünlü isim, paylaşımına "Bazı kilolar alındı ama verilecek" notunu düştü.

Ünlü isimlerin tatil keyfi: Bazı kilolar alındı ama verilecek - 4

FARAH ZEYNEP ABDULLAH

Tatil için Bodrum'u tercih eden Farah Zeynep Abdullah da keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.

Ünlü isimlerin tatil keyfi: Bazı kilolar alındı ama verilecek - 5

DEMET ÖZDEMİR

Oyuncu Demet Özdemir ise tatil için Los Angeles'a gitti. Ünlü isim, tatil pozlarını sosyal medyadan yayınladı.

Ünlü isimlerin tatil keyfi: Bazı kilolar alındı ama verilecek - 6

KAAN YILDIRIM

Oyuncu Kaan Yıldırım da sevgilisi Pınar Deniz ile tatile çıktı. Ünlü isim, köpeklerle deniz kenarında oynarken çekilen kareleri paylaştı.

Ünlü isimlerin tatil keyfi: Bazı kilolar alındı ama verilecek - 7

BERİL POZAM

Yalı Çapkını dizisinin Suna'sı Beril Pozam da tatil için Los Angeles'a gitti.

Ünlü isimlerin tatil keyfi: Bazı kilolar alındı ama verilecek - 8

ENİS ARIKAN

Çeşme Alaçatı'da deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran Enis Arıkan da bu pozunu takipçileriyle paylaştı.

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