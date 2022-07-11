Ünlü isimlerin yakından izlediği 2022 Wimbledon tenis turnuvası sona erdi

Haberler - ntv.com.tr | 11.07.2022 - 09:46 - Son Güncelleme : 11.07.2022 - 11:50
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon 2022, Sırp tenis oyuncusu Novak Djokovic ve Kazak Elena Rybakina'nın şampiyonluğuyla sona erdi.
Kıyasıya mücadelenin sürdüğü Wimbledon turnuvasını pek çok isim yakından izledi.
İngiliz kraliyet ailesinden Kate Middleton ve Prens William, Wimbledon turnuvasının 14. gününde boy gösterdi. En büyük çocukları Prens George, ilk defa Wimbledon maçlarını izledi.
İngiliz oyuncu Tom Hiddleston Wimbledon Erkekler finalini izlemeye gelenler arasındaydı.
İngiliz oyuncu Jason Statham ve partneri Rosie Huntington-Whiteley Wimbledon Erkekler finalini İngiliz oyuncu Andrew Garfield ile beraber izledi.
Amerikalı oyuncu, Tom Cruise da finali izlemeye geldi.
İşte Wimbledon 2022 finallerinde boy gösteren ünlü isimler....
Rosie Huntington-Whiteley
Poppy Delevigne
Kate Middleton
Kate Middleton ve Prens George