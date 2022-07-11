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Ünlü isimlerin yakından izlediği 2022 Wimbledon tenis turnuvası sona erdi

Haberler - ntv.com.tr | 11.07.2022 - 09:46 - Son Güncelleme : 11.07.2022 - 11:50

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleşen sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon sona erdi. Sırp tenis oyuncucu Novak Djokovic ve Kazak Elena Rybakina'nın şampiyon olduğu turnuvada ünlü isimler final maçını yakından izledi. Jason Statham ve Rosie Huntington-Whiteley çifti, Tom Cruise, Kate Winslet ve kraliyet ailesi üyeleri Kate Middleton, Prens William ve Prens George, maçları dikkatle izledi.

Ünlü isimlerin yakından izlediği 2022 Wimbledon tenis turnuvası sona erdi - 1

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon 2022, Sırp tenis oyuncusu Novak Djokovic ve Kazak Elena Rybakina'nın şampiyonluğuyla sona erdi.

Ünlü isimlerin yakından izlediği 2022 Wimbledon tenis turnuvası sona erdi - 2

Kıyasıya mücadelenin sürdüğü Wimbledon turnuvasını pek çok isim yakından izledi.

Ünlü isimlerin yakından izlediği 2022 Wimbledon tenis turnuvası sona erdi - 3

PRENS GEORGE'UN İLK SEFERİ

İngiliz kraliyet ailesinden  ve , Wimbledon turnuvasının 14. gününde boy gösterdi. En büyük çocukları Prens George, ilk defa Wimbledon maçlarını izledi.

Ünlü isimlerin yakından izlediği 2022 Wimbledon tenis turnuvası sona erdi - 4

İngiliz oyuncu Tom Hiddleston  Wimbledon Erkekler finalini izlemeye gelenler arasındaydı.

Ünlü isimlerin yakından izlediği 2022 Wimbledon tenis turnuvası sona erdi - 5

İngiliz oyuncu Jason Statham ve partneri Rosie Huntington-Whiteley Wimbledon Erkekler finalini İngiliz oyuncu Andrew Garfield ile beraber izledi.

Ünlü isimlerin yakından izlediği 2022 Wimbledon tenis turnuvası sona erdi - 6

Amerikalı oyuncu, Tom Cruise da finali izlemeye geldi.

İşte Wimbledon 2022 finallerinde boy gösteren ünlü isimler....

Ünlü isimlerin yakından izlediği 2022 Wimbledon tenis turnuvası sona erdi - 7

Rosie Huntington-Whiteley

Ünlü isimlerin yakından izlediği 2022 Wimbledon tenis turnuvası sona erdi - 8

Poppy Delevigne

Ünlü isimlerin yakından izlediği 2022 Wimbledon tenis turnuvası sona erdi - 9

Ünlü isimlerin yakından izlediği 2022 Wimbledon tenis turnuvası sona erdi - 10

Kate Middleton

Ünlü isimlerin yakından izlediği 2022 Wimbledon tenis turnuvası sona erdi - 11

Kate Middleton ve Prens George

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