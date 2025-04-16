Ünlü ismin kızı şiddet iddiasıyla gündeme gelmişti: Anne ve babama asla dokunmadım

Ünlü yazar ve yapımcı Stan Lee'nin kızı JC Lee, anne ve babasına fiziksel şiddet uyguladığına dair iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Ünlü ismin kızı şiddet iddiasıyla gündeme gelmişti: Anne ve babama asla dokunmadım - 1

2018'de Stan Lee'nin ölümünden birkaç ay önce, JC Lee'nin ailesine kötü muamelede bulunduğu söylentileri ortaya atılmıştı. Bu iddialarda, JC'nin para talepleri karşılanmadığında saldırganlaştığı, hatta aile üyelerine fiziksel şiddet uyguladığı öne sürülmüştü. Ancak JC Lee, Hollywood Reporter'da yer alan iddiaların tamamının asılsız olduğunu belirterek ''Anne ve babama asla dokunmadım'' dedi.

Business Insider'a göre, o dönemde Stan Lee'ye yakın olan beş kişi de JC Lee'nin hiçbir tacizine tanıklık etmediklerini ifade etti.

N-LIFE HABERLERİ

Ünlü ismin kızı şiddet iddiasıyla gündeme gelmişti: Anne ve babama asla dokunmadım - 2

Bunun yanı sıra, Stan Lee'nin eski iş müdürü Keya Morgan, yaşlıya kötü muamele ve haksız yere alıkoyma suçlamalarıyla yargılandı. Dava, 2022 yılında düştü.

Stan Lee'nin ölümünden sonra, şirketi POW! Entertainment, Lee'nin adı ve fikri mülkiyet haklarını devraldı. JC Lee, 2019'da bu hakları geri almak için şirkete dava açtı ancak davayı kaybetti.

Ünlü ismin kızı şiddet iddiasıyla gündeme gelmişti: Anne ve babama asla dokunmadım - 3

2023'te önceki anlaşmalar uyarınca alması gereken ödemeleri alamadığını belirterek tekrar dava açan JC Lee, ''Onlar altın kaplardan yemek yiyor, ben ise plastikten yemek yiyorum'' sözleriyle dikkat çekti.

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