Ünlü ismin kızı şiddet iddiasıyla gündeme gelmişti: Anne ve babama asla dokunmadım

2018'de Stan Lee'nin ölümünden birkaç ay önce, JC Lee'nin ailesine kötü muamelede bulunduğu söylentileri ortaya atılmıştı. Bu iddialarda, JC'nin para talepleri karşılanmadığında saldırganlaştığı, hatta aile üyelerine fiziksel şiddet uyguladığı öne sürülmüştü. Ancak JC Lee, Hollywood Reporter'da yer alan iddiaların tamamının asılsız olduğunu belirterek ''Anne ve babama asla dokunmadım'' dedi.

Business Insider'a göre, o dönemde Stan Lee'ye yakın olan beş kişi de JC Lee'nin hiçbir tacizine tanıklık etmediklerini ifade etti.