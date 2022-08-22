Ünlü komedyen Ricky Gervais saldırı korkusuyla korumalarını artırdı

Gervais’in, tartışmalı roman Şeytan Ayetleri'nin yazarı 75 yaşındaki Rüşdi'nin 12 Ağustos'ta New York'ta bıçaklanmasının ardından geçen haftaki gösterisinin koruma ekibine daha fazla üye eklediği bildirildi.

The Sun On Sunday gazetesine konuşan bir kaynak, "Ricky işini şansa bırakmıyor. Gösteriler için kendi korumalarını tuttu, böylece güvende olduğunu bilerek gülebilir ve rahatlayabilir” ifadesini kullandı.

Gösteri salonunda kimsenin sahneye çıkmasına izin verilmediği belirtilirken, Gervais’in hayatını riske atmak istemediği duyuruldu.

Gösterilerin yapıldığı mekanın da genel güvenlik önlemlerini aldığı, seyircilerin girmeden önce arandığı, içeride bardak veya şişe servisi yapılmadığı da belirtildi.