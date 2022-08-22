Ünlü komedyen Ricky Gervais saldırı korkusuyla korumalarını artırdı

Haberler | 22.08.2022 - 10:26 - Son Güncelleme : 22.08.2022 - 10:32
Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi’nin bıçaklı saldırıya uğramasının ardından ünlü İngiliz komedyen ve oyuncu Ricky Gervais, güvenlik önlemlerini artırdı.
The Office ve After Life dizilerinin yaratıcısı olan 61 yaşındaki komedyenin, Londra'daki Leicester Square Theatre'da stand-up serisi için harekete geçtiği öğrenildi.
Gervais’in, tartışmalı roman Şeytan Ayetleri'nin yazarı 75 yaşındaki Rüşdi'nin 12 Ağustos'ta New York'ta bıçaklanmasının ardından geçen haftaki gösterisinin koruma ekibine daha fazla üye eklediği bildirildi.
The Sun On Sunday gazetesine konuşan bir kaynak, "Ricky işini şansa bırakmıyor. Gösteriler için kendi korumalarını tuttu, böylece güvende olduğunu bilerek gülebilir ve rahatlayabilir” ifadesini kullandı.
Gösteri salonunda kimsenin sahneye çıkmasına izin verilmediği belirtilirken, Gervais’in hayatını riske atmak istemediği duyuruldu.
Gösterilerin yapıldığı mekanın da genel güvenlik önlemlerini aldığı, seyircilerin girmeden önce arandığı, içeride bardak veya şişe servisi yapılmadığı da belirtildi.
Gervais, bu yılın başlarında Netflix’te yayınlanan gösterisi SuperNature'da trans bireyler hakkında şaka yaptığında, ABD'li hak grubu Glaad'ın “tehlikeli” olarak nitelendirdiği kişi haline geldi.
Sivri dilli mizah anlayışıyla tanınan Gervais, gösterisinde ‘trans kadın’ şakaları nedeniyle tepki çekmişti. Gervais, gösterisinde “Yeni kadınları seviyorum. Harikalar, değil mi? Son zamanlarda gördüğümüz yeniler. Sakallı olanlar…” dedikten sonra transların tuvalet kullanımına dikkat çekmişti.
Gervais sözlerine şu şekilde devam etmişti:
“Ve şimdi eski kafalılar diyorlar ki ‘Ah, bizim tuvaletlerimizi kullanmak istiyorlar.' Neden sizin tuvaletlerinizi kullanmasınlar? Sonuçta kadınlar için. Peki ya bu kişi bir hanımefendi değil mi? Pekala, onun penisi var. 'Ya bana tecavüz ederse?' diyorlar. Ya sana tecavüz ederse, seni kahrolası TERF fahişesi!'”
Gervais, trans kadınların gerçek kadınlar olduğu fikrini reddeden insanlara atıfta bulunmak için kullanılan Trans-Dışlayıcı Radikal Feminist’in kısaltması olan TERF sözünü kullanarak grupla alay etmişti.
Gösterisinde Gervais, diğer mizahi anlatıları ve neyin komik olduğunu tartışırken bugünün "uyanık ve ilerici zamanlarını" aktarmıştı. İnsanların bir şakayı saldırgan ilan etmemeleri gerektiğini savunmuş, ancak, “Rahatsız edici bulduğunu söylemelisin” diye de eklemişti.
Gervais ayrıca, esprilerin kimseyi gücendirmeye çalışmadığı ve izleyiciler için “güvenli bir alan” yarattığı yeni fenomen olan “koşullu komedi”ye de değinmişti. Gervais daha sonra, “Gerçek hayatta elbette trans haklarını destekliyorum. Tüm insan haklarını destekliyorum ve trans hakları insan haklarıdır. En iyi hayatınızı yaşayın. Tercih ettiğiniz sıfatları kullanın. Olduğunuzu hissettiğiniz cinsiyette olun ama benimle yarı yolda buluşun hanımlar. Penisi yok edin. Bütün söylediğim bu" demişti.
Gervais'in hayranları ve karşıtları, esprilere sosyal medyada hızlı tepki vermis, LGBTİ+ topluluğu, izleyicileri özel bölümü boykot etmeye çağırırken, Netflix aboneliklerini iptal çağrısı yapmıştı.
1985’ten bu yana LGBTİ+’ların hakları için çalışan medya organizasyonu GLAAD da eleştirilere katılarak Gervais’i şu sözlerle eleştirmişti:
“Siz izlemeyin diye Netflix’in özel Ricky Gervais ‘komedi şovunu’ seyrettik. Espri gibi görünen grafik, tehlikeli, anti-trans ifadelerle dolu. Ayrıca eşcinsel karşıtı söylemler ve HIV hakkında yanlış bilgiler de yayıyor. Ricky ve Netflix, dikkat: Bugün HIV ile yaşayan insanlar etkili tedavi gördüklerinde uzun, sağlıklı bir yaşam sürüyorlar ve HIV’i başkalarına bulaştıramıyorlar.”
Şeytan Ayetleri kitabıyla tepki çeken yazar Salman Rüşdi, ABD'de katıldığı bir panelde konuşma yaparken bıçaklı saldırıya uğradı. Çevredekiler yazara ilk müdahaleyi yaparken, saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Rüşdi'yi biri boynundan olmak üzere yaklaşık 10 kez bıçaklayan saldırganın 24 yaşındaki Hadi Matar isimli şahıs olduğu açıklandı. Hastaneye kaldırılan yazarın tedavisi halen sürüyor.
Rüşdi'ye karşı ikinci dereceden cinayete teşebbüs ve bıçaklı saldırı düzenlemekle suçlanan 24 yaşındaki Matar, avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu belgede suçsuz olduğunu öne sürdü.