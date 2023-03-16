Ünlü model Jeff Thomas'ın şüpheli ölümü: Balkondan düştü

Ünlü model ve sosyal medya fenomeni Jeff Thomas, 35 yaşında trajik bir şekilde hayata veda etti.
Florida'daki evinin önünde, balkondan düşmüş halde buluna Thomas'ın ölümü, şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti.
Ünlü modelin intihar etmiş olabileceği düşünülürken, balkondan düşmüş olma ihtimali de değerlendiriliyor.
Miami Polis Merkezi, ilk verilerin, modelin intihar ettiğini gösterdiğini fakat kesin ölüm sonucunun otopsiden ortaya çıkacağını söyledi.
Birçok dünyaca ünlü giyim markası ile anlaşması olan Thomas, Megan Fox ve Nicole Scherzinger gibi isimlerin de bağlı olduğu Londra'daki AMCK Models adlı ajans ile çalışıyordu. Ajans, olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.
En son spor salonunda spor yaparken çektiği videoyu paylaşan Thomas'ın ölümü, büyük şaşkınlık yaratırken, ailesi ve arkadaşları arasında büyük bir üzüntüye sebep oldu.