Ünlü model Josephine Skriver ile şarkıcı Alexander DeLeon evlendi

Ünlü model, sevgilisinden aldığı evlilik teklifini ve cevabı sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaşmıştı:

“Ona çılgınca evet dedim. Nişanlandım. Soğuk bir kasım akşamıydı. Alex beni kuzey ışıklarını seyretmek için Finlandiya’ya götürdü. Bu benim ölmeden önce yapılacaklar listemde ikinci sırada yer alan şeydi. Aynı hafta, listemde yer alan, en sevdiğim hayvan olan balinalarla doğal habitlarında yüzmek vardı ve onu gerçekleştirdim."