Ünlü model Josephine Skriver ile şarkıcı Alexander DeLeon evlendi

Haberler | 06.04.2022 - 10:52 - Son Güncelleme : 06.04.2022 - 11:14
Victoria’s Secret modeli Josephine Skriver uzun süredir birlikte olduğu müzisyen Alexander DeLeon ile dün Meksika’nın Cabo San Lucas kentinde evlendi.
Ünlü çiftin düğününe Sara Sampaio ve Jasmine Tookes gibi ünlü isimler de katıldı.
DeLeon, düğünde koyu renk bir pantolon ve beyaz ceket giyerken, Skriver üzerine tam oturan kuyruklu sade bir gelinlik tercih etti.
32 yaşındaki müzisyen, 28 yaşındaki sevgilisine Finlandiya'nın Kuzey Işıkları altında evlenme teklif etmişti.
Çift, 2018 Kasım'da nişanlanmıştı.
Ünlü model, sevgilisinden aldığı evlilik teklifini ve cevabı sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaşmıştı:
“Ona çılgınca evet dedim. Nişanlandım. Soğuk bir kasım akşamıydı. Alex beni kuzey ışıklarını seyretmek için Finlandiya’ya götürdü. Bu benim ölmeden önce yapılacaklar listemde ikinci sırada yer alan şeydi. Aynı hafta, listemde yer alan, en sevdiğim hayvan olan balinalarla doğal habitlarında yüzmek vardı ve onu gerçekleştirdim."
DeLeonise duygularını sosyal medya hesabından şu sözlerle anlatmıştı:
"Onunla evleneceğime hala inanamıyorum. Bir çocuğun hayalini gerçekleştirmesine yardım ettiğiniz için teşekkürler Kuzey Işıkları. Seni seviyorum Josephine Skriver."
Çift düğünlerini daha önce pandemi nedeniyle ertelemişti.
Skriver, People’a verdiği röportajda, “Dünyanın dört bir yanındaki insanlar kötü bir süreçten geçiyor. Şikayet etmemiz bencillik olur” demişti.