Ünlü oyuncu Burcu Biricik anne oldu

Emre Yetkin ile 2016 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan Burcu Biricik anne oldu.

Ünlü oyuncu Burcu Biricik anne oldu - 1

Yaklaşık 8 sene önce Emre Yetkin ile nikah masasına oturan Burcu Biricik anne oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Ünlü oyuncu Burcu Biricik anne oldu - 2

Oyuncu doğum günü partisinde, doğacak kızının adını da duyurmuştu.

Ünlü oyuncu Burcu Biricik anne oldu - 3

ADINI AÇIKLAMIŞTI

Biricik, kızının adının Luna olacağını ifade etmişti.

Ünlü oyuncu Burcu Biricik anne oldu - 4

Geçtiğimiz günlerde eşinin karnına dokunduğu kareyi paylaşan Yetkin, kızı Luna'ya "Hadi gel" diye seslenmişti.

Ünlü oyuncu Burcu Biricik anne oldu - 5

35 yaşındaki oyuncu, 2016 yılında Emre Yetkin ile dünyaevine girdi.

Ünlü oyuncu Burcu Biricik anne oldu - 6

Biricik, hamilelelik sürecinde sık sık sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

DAHA FAZLA GÖSTER