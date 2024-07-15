Ünlü oyuncu Burcu Biricik anne oldu
Emre Yetkin ile 2016 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan Burcu Biricik anne oldu.
Yaklaşık 8 sene önce Emre Yetkin ile nikah masasına oturan Burcu Biricik anne oldu.
Yaklaşık 8 sene önce Emre Yetkin ile nikah masasına oturan Burcu Biricik anne oldu.
Oyuncu doğum günü partisinde, doğacak kızının adını da duyurmuştu.
Biricik, kızının adının Luna olacağını ifade etmişti.
Geçtiğimiz günlerde eşinin karnına dokunduğu kareyi paylaşan Yetkin, kızı Luna'ya "Hadi gel" diye seslenmişti.
35 yaşındaki oyuncu, 2016 yılında Emre Yetkin ile dünyaevine girdi.
Biricik, hamilelelik sürecinde sık sık sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.