Ünlü oyuncu Orlando Bloom Kiev'de Zelenski ile görüştü

Yüzüklerin Efendisi ve Karayip Korsanları serileriyle akıllara kazınan İngiliz oyuncu Orlando Bloom Ukrayna'ya gitti.

UNICEF'in İyi Niyet Elçisi olan Bloom, başkent Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile bir araya geldi. Ukrayna'ya ilk kez 2016 yılında geldiğini belirten Bloom, Zelenski ile insani yardım projelerini ve çocuklar için yapılabilecek destekleme çalışmalarını ele aldı.

Zelenski'nin savaşın başlangıcından bugüne kadarki tavrının Ukrayna halkına cesaret ve kararlılık olarak yansıdığını söyleyen Bloom, "Ukrayna halkının sahip olduğu güç gerçekten hayranlık verici. Elbette tüm bunların nedeni sizin tavrınız" dedi.