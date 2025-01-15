Ünlü oyuncu paylaştı: Oscar küller arasında kaldı!

"EN PAHALI YANGIN"

Bir haftadır evleri ve işyerlerini yakan yangınlar en az 25 kişinin ölümüne yol açtı.

Yaklaşık 30 kişi ise kayıp olarak bildirildi ve on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. 12 binden fazla bina tahrip oldu.

Bu, ülke tarihinin “en pahalı yangınlarından” biri olarak kayıtlara geçti. Yangınlar, yaklaşık 163 kilometrekarelik bir alanı kül etti.

Cal Fire, Palisades yangınının yüzde 18, Eaton yangınının ise yüzde 35 oranında kontrol altına alındığını bildirdi.