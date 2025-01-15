Ünlü oyuncu paylaştı: Oscar küller arasında kaldı!

Bir haftayı aşkın süredir yangınların devam ettiği Los Angeles tarihinin en büyük ve yıkıcı yangınlarından birini yaşıyor. Hollywood ünlülerinden milyarderlere kadar birçok kişinin hayatını etkileyen yangınlarda ünlü oyuncu Isabella Rosselini, sosyal medya hesabından enkazda yanan bir Oscar Ödülü'nü paylaştı.

Ünlü oyuncu paylaştı: Oscar küller arasında kaldı! - 1

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kenti dokuz gündür ülke tarihinin gördüğü en yıkıcı yangınlarla mücadeleye devam ediyor. Bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükselirken maddi hasar da bir o kadar büyük.

N-LIFE HABERLERİ

Ünlü oyuncu paylaştı: Oscar küller arasında kaldı! - 2

Ortalama bir evin değerinin 3 milyon doların üzerinde olduğu bilinirken, Paris Hilton, Billy Crystal, Tom Hanks, Ben Affleck ve Reese Witherspoon gibi ünlüler, evlerini yangınlar nedeniyle tahliye etmek zorunda kaldı.

Ünlü oyuncu paylaştı: Oscar küller arasında kaldı! - 3

İtalyan sinema sanatçısı Isabella Rosselini, sosyal medya hesabından enkazda yanan bir Oscar Ödülü'nü paylaştı. Fotoğrafı kardeşinin gönderdiğini söyleyen Roselini, "Yangınlar nedeniyle tüm arkadaş ve meslektaşlarımı düşünmekten gözlerim yaşarıyor" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu paylaştı: Oscar küller arasında kaldı! - 4

LOS ANGELES YANGININDA EVİNİ KAYBEDEN ÜNLÜLER

7 Ocak'ta başlayan ve hızla yayılan yangında evleri zarar gören ve tahliye olmak zorunda olan ünlü isimler ise şu şekilde;

Leighton Meester ve Adam Brody,
Anna Faris,
Ricki Lake,
Cary Elwes,
Cameron Mathison,
Spencer Pratt,
Heidi Montag,
James Woods,
Bella Hadid,
Eugine Levy
Diane Warren,
Maria Shriver

Ünlü oyuncu paylaştı: Oscar küller arasında kaldı! - 5

Alevlerle beraber yayılan yanlış bilgilerle de mücadele ediliyor. Son birkaç günde sosyal medyada yayılan dedikodular, ekipler tarafından birer birer yalanlanıyor. Komplo teorisyenleri son olarak hükümetin tüm imkanlarını Ukrayna'ya seferber ettiği için yangınların söndürülemediği ve Hollywood tabelasının yandığı yönünde yalan haberler yayıldı.

Ünlü oyuncu paylaştı: Oscar küller arasında kaldı! - 6

"EN PAHALI YANGIN"

Bir haftadır evleri ve işyerlerini yakan yangınlar en az 25 kişinin ölümüne yol açtı.

Yaklaşık 30 kişi ise kayıp olarak bildirildi ve on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. 12 binden fazla bina tahrip oldu.

Bu, ülke tarihinin “en pahalı yangınlarından” biri olarak kayıtlara geçti. Yangınlar, yaklaşık 163 kilometrekarelik bir alanı kül etti.

Cal Fire, Palisades yangınının yüzde 18, Eaton yangınının ise yüzde 35 oranında kontrol altına alındığını bildirdi.

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