Ünlü oyuncu paylaştı: Oscar küller arasında kaldı!
Bir haftayı aşkın süredir yangınların devam ettiği Los Angeles tarihinin en büyük ve yıkıcı yangınlarından birini yaşıyor. Hollywood ünlülerinden milyarderlere kadar birçok kişinin hayatını etkileyen yangınlarda ünlü oyuncu Isabella Rosselini, sosyal medya hesabından enkazda yanan bir Oscar Ödülü'nü paylaştı.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kenti dokuz gündür ülke tarihinin gördüğü en yıkıcı yangınlarla mücadeleye devam ediyor. Bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükselirken maddi hasar da bir o kadar büyük.