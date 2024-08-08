Ünlü oyuncu Pelin Karahan'dan tatil kareleri
Ünlü oyuncu Pelin Karahan tatil paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.
2014'te Bedri Güntay ile dünyaevine giren Pelin Karahan tatil kareleriyle gündeme geldi.
2014'te Bedri Güntay ile dünyaevine giren Pelin Karahan tatil kareleriyle gündeme geldi.
Ünlü oyuncu "Bu yazın özeti" notuyla paylaşım yaptı.
Geçtiğimiz aylarda evliliği hakkında konuşan oyuncu "Evlilik düzen ister. Bedri akşam eve gelince kapıyı benim açmamı, sabah da uğurlamamı istiyor. Ama bunu yapamıyorum, o an aklıma gelmiyor. Bu büyüme yetişme tarzıyla alakalı" ifadelerini kullanmıştı.
2 çocuk sahibi olan Karahan, "Üçüncü çocuk istemiyorum. İki erkek evladım çok hareketli. Vicdan olarak onlara yetişemiyormuşum gibi geliyor. Bir de Bedri bazen çocuklaşabiliyor. 3 erkekle evde bazen anlaşılmadığımı hissettiğim anlar oluyor" dedi.
Karahan "Her şeyi annemle halletttiğim için hiçbir erkeğin maddi manevi varlığına ihtiyaç duymadım. Hep kendi paramı kazandım. Ama biri olunca erkeği ezip geçmemek lazım. Pohpohlamak lazım. Erkek de öyle erkekliğini hissediyor. Bunu unuttuğun zaman dengeler şaşıyor." diye konuştu.
Pelin Karahan sözlerine "Bir ara kadınlar sosyal medyada eşime çıplak fotoğraflarını gönderiyordu. Tuhaflar. Ben takılmam öyle şeylere, hiç kıskanç değilimdir. Ama Bedri çok kıskanç" diye devam etti.