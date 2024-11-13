Ünlü oyuncudan iki haftadır haber alınamıyor! Polisler harekete geçti

1 yıldır eşiyle birlikte Playa Vista'da bir dairede yaşayan Banks'in yokluğunu, ilk önce komşuları fark etti. Chanel Maya Banks'in kuzeni, basın mensuplarına verdiği röportajda ünlü oyuncunun 2 günde bir mutlaka ailesiyle telefonda görüştüğünü ve bu sessizlikten endişelenmeye başladıklarını ifade etti.