Ünlü oyuncudan iki haftadır haber alınamıyor! Polisler harekete geçti
Gossip Girl dizisinin yıldızı Chanel Maya Banks'ten 2 haftadır haber alınamıyor. ABD polisi, 36 yaşındaki Banks'in en son 30 Ekim'de Los Angeles'ta görüldüğünü bildirdi.
2009 yılında rol aldığı Gossip Girl dizisiyle akıllara kazınan Chanel Maya Banks, dizinin üçüncü sezonunda ''Sawyer Bennett'' karakterini canlandırmıştı.
30 Ekim'den beri kendisinden haber alınamayan ABD'li oyuncuyu arama çalışmaları devam ederken, Banks'in arabasının kapının önünde olduğu ve köpeğinin de evde yalnız başına bulunduğu öğrenildi.