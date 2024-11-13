Ünlü oyuncudan iki haftadır haber alınamıyor! Polisler harekete geçti

Gossip Girl dizisinin yıldızı Chanel Maya Banks'ten 2 haftadır haber alınamıyor. ABD polisi, 36 yaşındaki Banks'in en son 30 Ekim'de Los Angeles'ta görüldüğünü bildirdi.

Ünlü oyuncudan iki haftadır haber alınamıyor! Polisler harekete geçti - 1

2009 yılında rol aldığı Gossip Girl dizisiyle akıllara kazınan Chanel Maya Banks, dizinin üçüncü sezonunda ''Sawyer Bennett'' karakterini canlandırmıştı.

30 Ekim'den beri kendisinden haber alınamayan ABD'li oyuncuyu arama çalışmaları devam ederken, Banks'in arabasının kapının önünde olduğu ve köpeğinin de evde yalnız başına bulunduğu öğrenildi.

N-LIFE HABERLERİ

Ünlü oyuncudan iki haftadır haber alınamıyor! Polisler harekete geçti - 2

1 yıldır eşiyle birlikte Playa Vista'da bir dairede yaşayan Banks'in yokluğunu, ilk önce komşuları fark etti. Chanel Maya Banks'in kuzeni, basın mensuplarına verdiği röportajda ünlü oyuncunun 2 günde bir mutlaka ailesiyle telefonda görüştüğünü ve bu sessizlikten endişelenmeye başladıklarını ifade etti.

Ünlü oyuncudan iki haftadır haber alınamıyor! Polisler harekete geçti - 3

Polis ekipleri, kayıp yıldızın bilgisayarının incelendiğini ancak henüz bir sonuca ulaşamadıklarını belirtti.

Ünlü oyuncudan iki haftadır haber alınamıyor! Polisler harekete geçti - 4

Ünlü oyuncuya yakın kaynaklar, Maya Banks'in bir süredir bunalımda olduğunu ve yalnız kalmak istediği için izini kaybettirmiş olabileceğini düşünüyor.

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