Ünlü oyuncunun eşi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti: İnternet arama geçmişi ortaya çıktı
Gene Hackman ve Betsy Arakawa Hackman çiftinin 26 Şubat'ta New Mexico'daki evlerinde ölü bulunmaları, magazin basınında büyük ses getirdi. Hantavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen Betsy Arakawa Hackman'in, internette koronavirüs belirtilerini arattığı ortaya çıktı.
65 yaşındaki Betsy Arakawa Hackman'ın 8-12 Şubat tarihleri arasında COVID-19 ve grip benzeri semptomlarla ilgili internette çeşitli sağlık araştırmalar yaptığı belirlendi.