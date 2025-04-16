Ünlü oyuncunun eşi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti: İnternet arama geçmişi ortaya çıktı

People dergisinde yer alan habere göre, Betsy Arakawa Hackman, “COVID baş dönmesine veya burun kanamasına neden olur mu?” ve “Hiperbarik oksijen tedavisinin etkileri ne kadar sürer?” gibi sorulara yanıt aradı.

Betsy Arakawa Hackman'ın 11 Şubat’ta Boost Oksijen tüpleri satın aldığı tespit edilirken, aynı gün COVID testi negatif çıkmasına rağmen masaj randevusunu iptal ettiği de ortaya çıktı.