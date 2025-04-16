Ünlü oyuncunun eşi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti: İnternet arama geçmişi ortaya çıktı

Gene Hackman ve Betsy Arakawa Hackman çiftinin 26 Şubat'ta New Mexico'daki evlerinde ölü bulunmaları, magazin basınında büyük ses getirdi. Hantavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen Betsy Arakawa Hackman'in, internette koronavirüs belirtilerini arattığı ortaya çıktı.

Ünlü oyuncunun eşi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti: İnternet arama geçmişi ortaya çıktı - 1

65 yaşındaki Betsy Arakawa Hackman'ın 8-12 Şubat tarihleri arasında COVID-19 ve grip benzeri semptomlarla ilgili internette çeşitli sağlık araştırmalar yaptığı belirlendi.

N-LIFE HABERLERİ

Ünlü oyuncunun eşi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti: İnternet arama geçmişi ortaya çıktı - 2

People dergisinde yer alan habere göre, Betsy Arakawa Hackman, “COVID baş dönmesine veya burun kanamasına neden olur mu?” ve “Hiperbarik oksijen tedavisinin etkileri ne kadar sürer?” gibi sorulara yanıt aradı.

Betsy Arakawa Hackman'ın 11 Şubat’ta Boost Oksijen tüpleri satın aldığı tespit edilirken, aynı gün COVID testi negatif çıkmasına rağmen masaj randevusunu iptal ettiği de ortaya çıktı.

Ünlü oyuncunun eşi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti: İnternet arama geçmişi ortaya çıktı - 3

Yetkililer, Betsy Arakawa Hackman'ın 12 Şubat’ta tıbbi danışmanlık hizmeti veren Cloudberry Health'i aradığını ancak gün içerisinde geri dönüş alamadığını açıkladı. Çift, köpekleri Zinna ile birlikte 26 Şubat’ta Santa Fe’deki evlerinde ölü bulundu.

Ünlü oyuncunun eşi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti: İnternet arama geçmişi ortaya çıktı - 4

Gene Hackman ve Betsy Arakawa Hackman'ın ölüm nedenleri Mart ayında netleşti. Betsy’nin, kemirgen dışkılarıyla bulaşan grip benzeri bir virüs olan hantavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Gene Hackman ise bir hafta sonra şiddetli kalp hastalığı, yüksek tansiyon ve ileri seviye Alzheimer’ın birleşimi sonucu yaşamını yitirdi. Köpekleri Zinna'nın ise susuzluk ve açlıktan öldüğü açıklandı.

Ünlü oyuncunun eşi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti: İnternet arama geçmişi ortaya çıktı - 5

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüs, genellikle kemirgenler (fare ve sıçan türleri) tarafından taşınan ve insanlara bulaşabilen bir virüs grubudur. Bu virüsler, insanlarda ölümcül olabilen solunum yolu hastalıklarına neden olabilir.

BELİRTİLER

Hastalığın başlangıcında ateş, kas ağrısı ve baş ağrısı gibi grip benzeri semptomlar görülür. Devamında ciddi solunum sıkıntısı ve akciğer ödemi gelişebilir. Bu belirtilere kanama, düşük tansiyon ve böbrek fonksiyon bozuklukları eşlik edebilir.

Ünlü oyuncunun eşi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti: İnternet arama geçmişi ortaya çıktı - 6

BULAŞMA YOLLARI

Hantavirüs, istisnai durumlar dışında doğrudan insandan insana bulaşmaz. Yaygın bulaşma şekli, enfekte kemirgenlerin idrar, dışkı veya tükürüğünün havaya karışması ve bu partiküllerin solunması yoluyla olur.

Nadiren de olsa kemirgen ısırıkları, kontamine gıda veya yüzeylerle temas da hantavirüs riskini artırabilir.

KORUNMA YOLLARI

  • Kemirgenlerin yaşam alanlarından uzak tutulması,
  • Depo, ahır gibi yerlerde temizlik öncesi havalandırma yapılması,
  • Eldiven ve maske kullanımı,
  • Yiyeceklerin kapalı şekilde saklanması,
  • Kamp yaparken açıkta yemek bırakılmaması gibi önlemler hantavirüse yakalanma olasılığını azaltabilir.


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