Ünlü oyuncunun son hali korkuttu: Yüzüne yemeklik yağ enjekte ettirmiş

1990'larda Meksika'nın popüler oyuncularından olan Lyn May, güzelliğini koruyabilmek için yaptırdığı estetik operasyonlar nedeniyle zor günler geçiriyor. Kendisini kıskanan bir arkadaşının etkisinde kaldığını iddia eden 72 yaşındaki yıldız, ilk dolgu uygulamasını yaptırdığında, yüzüne kozmetik amaçla onaylanmamış bir madde enjekte edildi. Bu işlem; şişlik, apse ve kalıcı şekil bozukluklarına yol açtı. Lyn, yüzüne dolgu yerine yemeklik yağ, bebek yağı ve su karışımı enjekte edildiğini belirtiyor.

İlk başarısız operasyonun ardından Lyn May'in yüzünde ciddi hasarlar oluştu ve düzelmesi için başka cerrahi operasyonlar da geçirmek zorunda kaldı.