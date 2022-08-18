Ünlü rapçi ASAP Rocky silahlı saldırıyla suçlandı

2021 YILINDAKİ SİLAHLI SALDIRI

Gerçek adı Rakim Mayers olan rapçi, geçtiğimiz yıl 6 Kasım günü Los Angeles’ın Vista Del Mar ve Selma Caddesi’nde silahlı bir saldırıya karışmıştı. Olayda yaralanan ASAP Relli, Rocky ve yanındaki iki kişinin kendisine sokakta silahla yaklaştığını iddia etti. Rapçinin kendisine 3-4 el ateş ettiğini söyleyen Relli, kurşunlardan birinin sol elini sıyırdığını belirtti.