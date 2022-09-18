Ünlü rapçi Kanye West: Hiç kitap okumadım

"BRÜKSEL LAHANASI YEMEK GİBİ BİR ŞEY”

Podcast sunucusu Danny Harris'in kendisine bir kitap önermesiyle bu açıklamayı yapan West, “Bu kitabı okumadığımı söyledin ama ben zaten hiç kitap okumadım ki. Kitap okumak benim için Brüksel lahanası yemek gibi bir şey” ifadelerini kullandı.