Ünlü rapçi kendisine benzeyen kişiye 10 bin dolar ödül verdi
Geçtiğimiz günlerde Timothée Chalamet, Paul Mescal, Jeremy Allen White gibi ünlü isimlerin benzerlerinin arandığı ve binlerce kişinin katıldığı yarışmanın bir benzeri tekrar düzenlendi. Bu kez ünlü rapçi Drake'in benzeri arandı. Drake'in doğup büyüdüğü Kanada'nın Toronto şehrinde düzenlenen yarışmaya Drake hayranları akın etti. Eğlenceye katılmaya karar veren rapçi, büyük gün öncesinde kazananlar havuzuna cömert bir bağışta bulundu.
Kanada'nın Toronto şehrinde, ünlü rapçi Drake'e benzeyenlerin katıldığı eğlenceli bir yarışma düzenlendi.