Ünlü rapçi kendisine benzeyen kişiye 10 bin dolar ödül verdi

Geçtiğimiz günlerde Timothée Chalamet, Paul Mescal, Jeremy Allen White gibi ünlü isimlerin benzerlerinin arandığı ve binlerce kişinin katıldığı yarışmanın bir benzeri tekrar düzenlendi. Bu kez ünlü rapçi Drake'in benzeri arandı. Drake'in doğup büyüdüğü Kanada'nın Toronto şehrinde düzenlenen yarışmaya Drake hayranları akın etti. Eğlenceye katılmaya karar veren rapçi, büyük gün öncesinde kazananlar havuzuna cömert bir bağışta bulundu.

Ünlü rapçi kendisine benzeyen kişiye 10 bin dolar ödül verdi - 1

Kanada'nın Toronto şehrinde, ünlü rapçi Drake'e benzeyenlerin katıldığı eğlenceli bir yarışma düzenlendi. 

N-LIFE HABERLERİ

Ünlü rapçi kendisine benzeyen kişiye 10 bin dolar ödül verdi - 2

14 Aralık'ta düzenlenen yarışma öncesi Drake, ödül havuzuna cömert bir bağışta bulunarak eğlenceye katılmaya karar verdi.

Ünlü rapçi kendisine benzeyen kişiye 10 bin dolar ödül verdi - 3

Drake'e benzeyen kişi Kanada'da 10 bin dolarlık büyük para ödülünün sahibi oldu.

Ünlü rapçi kendisine benzeyen kişiye 10 bin dolar ödül verdi - 4

"Kot Drake"ten "Boston Drake"e kadar birçok kişi büyük ödül için yarıştı.  Ancak yarışmayı  Makayla Chambers adlı "Kız Drake" kazandı. 

Ünlü rapçi kendisine benzeyen kişiye 10 bin dolar ödül verdi - 5

38 yaşındaki şarkıcı, yarışmadan pek çok videoyu kendi sosyal medya hesabında paylaştı ve "Bu şehri seviyorum" diye yorum yazdı.

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