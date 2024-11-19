Ünlü sanatçılar yılbaşı gecesi nerede sahne alacak?

4 GECE KONSER

Birçok otelde sadece yılbaşı gecesi olan 31 Aralık'a konser programı hazırlanırken, bazı oteller de 28, 29, 30 ve 31 Aralık şeklinde 4 günlük konser programları hazırladı.

4- 5 günlük planlanan yılbaşı programı kapsamında 2 konser düzenleyecek olan ünlü sanatçılar da bulunuyor.