Ünlü sanatçılar yılbaşı gecesi nerede sahne alacak?
Bu yıl yeni yıl tatilini 5 gün olarak planlayan oteller başta Antalya ve Kıbrıs'ta ünlü sanatçılarla 2025'e "Merhaba" diyecek. Peki ünlü isimler yılbaşı gecesi nerede konser verecek?
Yılbaşının salı akşamına denk gelmesi nedeniyle birçok otel kutlama programını hafta sonuyla birlikte 5 gün olarak planladı. Tur operatörleri ve otellerin iç pazara yönelik yılbaşı tatil programı 28 Aralık Cumartesi günü başlayıp, 1 Ocak Çarşamba gününe kadar 5 gün sürecek.
Peki hangi ünlü isim, yılbaşı gecesi nerede konser verecek?