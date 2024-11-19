Ünlü sanatçılar yılbaşı gecesi nerede sahne alacak?

Bu yıl yeni yıl tatilini 5 gün olarak planlayan oteller başta Antalya ve Kıbrıs'ta ünlü sanatçılarla 2025'e "Merhaba" diyecek. Peki ünlü isimler yılbaşı gecesi nerede konser verecek?

Ünlü sanatçılar yılbaşı gecesi nerede sahne alacak? - 1

Yılbaşının salı akşamına denk gelmesi nedeniyle birçok otel kutlama programını hafta sonuyla birlikte 5 gün olarak planladı. Tur operatörleri ve otellerin iç pazara yönelik yılbaşı tatil programı 28 Aralık Cumartesi günü başlayıp, 1 Ocak Çarşamba gününe kadar 5 gün sürecek.

Peki hangi ünlü isim, yılbaşı gecesi nerede konser verecek?

N-LIFE HABERLERİ

Ünlü sanatçılar yılbaşı gecesi nerede sahne alacak? - 2

4 GECE KONSER

Birçok otelde sadece yılbaşı gecesi olan 31 Aralık'a konser programı hazırlanırken, bazı oteller de 28, 29, 30 ve 31 Aralık şeklinde 4 günlük konser programları hazırladı.

4- 5 günlük planlanan yılbaşı programı kapsamında 2 konser düzenleyecek olan ünlü sanatçılar da bulunuyor.

Ünlü sanatçılar yılbaşı gecesi nerede sahne alacak? - 3

ANTALYA'DA KONSER PROGRAMI

Konser programlarının en yoğun olduğu Antalya'da ünlü sanatçılar Belek, Kemer, Lara- Kundu bölgelerindeki otellerde sahneye çıkacak.

Belek'te Candan Erçetin, Ebru Gündeş, Gökhan Tepe, Volkan Konak, İskender Paydaş, Işın Karaca; Belek'te Carlton J. Smith, Vega Band, Maya Azucena, He-Riffs, Flame Ban gibi yabancı şarkıcı ve müzik gruplarının konserleri de olacak.

Ünlü sanatçılar yılbaşı gecesi nerede sahne alacak? - 4

Blu Notte Orkestrası; Kemer'de Sibel Can, Özcan Deniz, Ferhat Göçer, Ziynet Sali, Nükhet Duru, Grup Vitamin, Reyhan Karaca, Sibel Tüzün; Lara- Kundu'da Derya Uluğ, Bülent Serttaş, Gülben Ergen, Hakan Altun, Sertap Erener, Oğuzhan Koç ve Kafadar; Side'de Rubato ve Alanya'da İlyas Yalçıntaş konser verecek.

Ünlü sanatçılar yılbaşı gecesi nerede sahne alacak? - 5

KIBRIS'TA SAHNEYE ÇIKACAKLAR

Kuzey Kıbrıs'taki otellerde ise Kenan Doğulu, Derya Uluğ, Gökhan Tepe, Melek Mosso, Fatih Ürek, Elif Buse Doğan, Coşkun Sabah, Mustafa Sandal, Emre Altuğ, İrem Derici, Mehmet Erdem, Sakiler gibi sanatçılar sahnede olacak.

Kayak merkezleri Uludağ'da Gülben Ergen ve Mahsun Kırmızıgül, Sarıkamış'ta Deniz Seki; Sapanca'da Zara, Gökhan Tepe, Hüsnü Şenlendirici, Aşkın Nur Yengi; Afyonkarahisar'daki termal otellerde ise Ferhat Göçer, Eda Doğanay, Sibel Karakaş konser verecek.

Ünlü sanatçılar yılbaşı gecesi nerede sahne alacak? - 6

KIBRIS'TA REKOR KENAN DOĞULU'DA

Uludağ'da Mahsun Kırmızıgül ve Gülben Ergen, Kemer'de Nükhet Duru, Afyonkarahisar'da Ferhat Göçer konserlerinin olduğu otellerde rezervasyonlar şimdiden dolu görünüyor.

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