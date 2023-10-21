Ünlü sanatçılardan ABD Başkanı Joe Biden’a ateşkes çağrısı
Cate Blanchett, Dua Lipa ve Joaquin Phoenix gibi ünlü sanatçılar, ABD Başkanı Joe Biden’a çağrı yaparak İsrail ile Filistin arasında ateşkes yapılmasını istedi. Açıklamada “Tarih bizi izliyor” ifadeleri yer aldı.
Eğlence sektöründen birçok isim ABD Başkanı Biden’a ateşkes çağrısında bulundu.
"Ateşkes İçin Sanatçılar" adlı bir platform kurarak ABD Başkanı Joe Biden’a çağrı yapan ünlü sanatçılar “Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak sizden, bir can daha yitirilmeden Gazze ve İsrail'de derhal gerilimi azaltma ve ateşkes çağrısında bulunmanızı istiyoruz” açıklamasını yaptı.