Ünlü şarkıcı Lana Del Rey evleniyor

Lana Del Rey, son olarak 2014 yılında, artık Nightmare Boy sahne adıyla anılan İskoç müzisyen Barrie-James O’Neill ile ilişkisini bitirdiğini açıklamıştı.

Ayrılık sonrası verdiği bir röportajda ayrılığı ile ilgili, “Şu anda birlikte değiliz. O harika bir insan ama uğraşması gereken bazı şeyler var. Bunu ayrıntılı olarak açıklamayacağım. Bu ilişkimiz için zordu, artık kendimi özgür hissetmiyordum. Nasıl gideceğini göreceğiz" demişti.