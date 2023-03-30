Ünlü şarkıcı Lana Del Rey evleniyor

Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, müzisyen Evan Winiker ile nişanlandı. Yakın zamanda dokuzuncu stüdyo albümünü çıkaran 37 yaşındaki Amerikalı şarkıcının, 40 yaşındaki müzisyen Evan Winiker ile ilişkiye birkaç ay önce başladığı tahmin ediliyor.
Çiftin nişanlandığını düşündüren şey ise Lana Del Rey’in 1 Mart’ta gerçekleşen Billboard Women in Music Awards’a katılırken elmas yüzük takması oldu.
Grammy adayı olan Rey'in müstakbel eşi, Disco Biscuits, MAX ve Daya’nın da aralarında bulunduğu ünlü isimleri temsil eden Range Media adlı bir şirketin yönetici ortağı.
Lana Del Rey, son olarak 2014 yılında, artık Nightmare Boy sahne adıyla anılan İskoç müzisyen Barrie-James O’Neill ile ilişkisini bitirdiğini açıklamıştı.
Ayrılık sonrası verdiği bir röportajda ayrılığı ile ilgili, “Şu anda birlikte değiliz. O harika bir insan ama uğraşması gereken bazı şeyler var. Bunu ayrıntılı olarak açıklamayacağım. Bu ilişkimiz için zordu, artık kendimi özgür hissetmiyordum. Nasıl gideceğini göreceğiz" demişti.
Ünlü şarkıcının adı bir ara 33 yaşındaki müzisyen Jack Donaghue ile anılmıştı. 2022'nin başlarından itibaren görüştükleri düşünülürken ne zaman ayrıldıkları bilinmiyor.
İlişkilerini gizli tutmasıyla bilinen Lana Del Rey, 2020 yılında da 34 yaşındaki counrty şarkıcısı Clayton Johnson ile birliktelik yaşamıştı. İkilinin, flört uygulamasında tanıştıkları öğrenilmişti. Çift, evliliğe gidecekken ayrılmıştı.