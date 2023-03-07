Ünlü sunucu Kasie Hunt evinin banyosunda doğum yaptı

Kendisi gibi sunucu eşi Matthew Mario Rivera ile 3 yaşında Mars adında bir oğlu bulunan Kasie Hunt, ikinci çocuğunu sezaryen doğum yöntemiyle dünyaya getirmeyi planlıyordu.
Ancak doğuma hazırlıksız yakalanan Kasie Hunt, 13 dakika süren doğum sancısının ardından banyosunda bir kız bebek dünyaya getirdiğini açıkladı.
Kızlarına Grey Hunt Rivera adını veren Kasie Hunt, bebeğin doğum hikâyesini ve o anlarda çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı.
Kasie Hunt'ın paylaştığı fotoğrafların arasında sunucunun acil servis ekibinden biri içeri girerken kucağında yeni doğmuş bebekle banyoda, yerde oturduğu görülüyor.
Washington, D.C.'deki Sibley Hastanesi'nde çekilen diğer fotoğraflar arasında Kasie ve Matthew'un yeni doğan bebeklerini kucaklayışları ve Grey'in ilk kez ağabeyiyle tanışması da bulunuyor.
Ünlü isim, paylaşımında "Eşim Matthew Mario Rivera ve ben, kızımız Grey Hunt Rivera'yı tanıtmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Gerçi aslında o kendini çoktan tanıttı. Grey, 911'i arayacak vaktimiz bile olmadan, sezaryenle dünyaya gelmesi gereken günden 24 saat önce babası tarafından banyo zemininde doğurtuldu. Doğum, 13 dakika sürdü" dedi.
"Kızımız ilk nefeslerini almadan önceki inanılmaz yoğun anlarda bizimle konuşan ve dakikalar içinde gelerek bizi güvenli bir şekilde hastaneye götüren ekibe müteşekkiriz" diyen Kasie Hunt, "Büyük oğlumuz Mars daha fazla gurur duyamazdı ve biz de 4 kişilik bir aile olarak yaşam için daha heyecanlı olamazdık" ifadelerini kullandı.
Bir televizyon kanalında çalışırken tanışan Kasie Hunt ve Matthew Mario Rivera, 2017'de Virginia Stanley'deki Shenandoah Woods'ta nikâh masasına oturmuştu. Hunt, ertesi yıl oğluna hamile kalmış ancak doğum tarihi yaklaşana kadar ekranda görünmeye devam etmişti.