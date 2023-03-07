Ünlü sunucu Kasie Hunt evinin banyosunda doğum yaptı

Bir televizyon kanalında sunuculuk yapan Kasie Hunt, sezaryen ile doğum yapmayı planlıyordu. İkinci kez anne olmaya hazırlanan ünlü sunucu, evinin banyosunda doğum yapmak zorunda kaldı.

Ünlü sunucu Kasie Hunt evinin banyosunda doğum yaptı - 1

Kendisi gibi sunucu eşi Matthew Mario Rivera ile 3 yaşında Mars adında bir oğlu bulunan Kasie Hunt, ikinci çocuğunu sezaryen doğum yöntemiyle dünyaya getirmeyi planlıyordu.

Ünlü sunucu Kasie Hunt evinin banyosunda doğum yaptı - 2

EVDE DOĞUM YAPTI

Ancak doğuma hazırlıksız yakalanan Kasie Hunt, 13 dakika süren doğum sancısının ardından banyosunda bir kız bebek dünyaya getirdiğini açıkladı.

Ünlü sunucu Kasie Hunt evinin banyosunda doğum yaptı - 3

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Kızlarına Grey Hunt Rivera adını veren Kasie Hunt, bebeğin doğum hikâyesini ve o anlarda çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı.

Kasie Hunt'ın paylaştığı fotoğrafların arasında sunucunun acil servis ekibinden biri içeri girerken kucağında yeni doğmuş bebekle banyoda, yerde oturduğu görülüyor.

Ünlü sunucu Kasie Hunt evinin banyosunda doğum yaptı - 4

Washington, D.C.'deki Sibley Hastanesi'nde çekilen diğer fotoğraflar arasında Kasie ve Matthew'un yeni doğan bebeklerini kucaklayışları ve Grey'in ilk kez ağabeyiyle tanışması da bulunuyor.

Ünlü sunucu Kasie Hunt evinin banyosunda doğum yaptı - 5

"DOĞUM 13 DAKİKA SÜRDÜ"

Ünlü isim, paylaşımında "Eşim Matthew Mario Rivera ve ben, kızımız Grey Hunt Rivera'yı tanıtmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Gerçi aslında o kendini çoktan tanıttı. Grey, 911'i arayacak vaktimiz bile olmadan, sezaryenle dünyaya gelmesi gereken günden 24 saat önce babası tarafından banyo zemininde doğurtuldu. Doğum, 13 dakika sürdü" dedi.

Ünlü sunucu Kasie Hunt evinin banyosunda doğum yaptı - 6

"4 KİŞİLİK BİR AİLE İÇİN DAHA HEYECANLI OLAMAZDIK"

"Kızımız ilk nefeslerini almadan önceki inanılmaz yoğun anlarda bizimle konuşan ve dakikalar içinde gelerek bizi güvenli bir şekilde hastaneye götüren ekibe müteşekkiriz" diyen Kasie Hunt, "Büyük oğlumuz Mars daha fazla gurur duyamazdı ve biz de 4 kişilik bir aile olarak yaşam için daha heyecanlı olamazdık" ifadelerini kullandı.

Ünlü sunucu Kasie Hunt evinin banyosunda doğum yaptı - 7

6 YILLIK MUTLU EVLİLİK

Bir televizyon kanalında çalışırken tanışan Kasie Hunt ve Matthew Mario Rivera, 2017'de Virginia Stanley'deki Shenandoah Woods'ta nikâh masasına oturmuştu. Hunt, ertesi yıl oğluna hamile kalmış ancak doğum tarihi yaklaşana kadar ekranda görünmeye devam etmişti.

N-LIFE HABERLERİ

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