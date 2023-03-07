Ünlü sunucu Kasie Hunt evinin banyosunda doğum yaptı

"4 KİŞİLİK BİR AİLE İÇİN DAHA HEYECANLI OLAMAZDIK"

"Kızımız ilk nefeslerini almadan önceki inanılmaz yoğun anlarda bizimle konuşan ve dakikalar içinde gelerek bizi güvenli bir şekilde hastaneye götüren ekibe müteşekkiriz" diyen Kasie Hunt, "Büyük oğlumuz Mars daha fazla gurur duyamazdı ve biz de 4 kişilik bir aile olarak yaşam için daha heyecanlı olamazdık" ifadelerini kullandı.