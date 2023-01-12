Ünlü tenisçi Naomi Osaka hamile olduğunu duyurdu

OSAKA'DAN AVUSTRALYA AÇIK KARARI

Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta Naomi Osaka yer almayacağı açıklanmıştı. Organizatörler tarafından yapılan açıklamada, 2019 ve 2021 şampiyonu Osaka'nın 16 Ocak'ta başlayacak turnuvadan çekilme kararı aldığı, yerine Ukraynalı Dayana Yastremska'nın dahil edildiği belirtildi.

Uzun yıllardır depresyonla mücadele eden eski dünya 1 numarası 25 yaşındaki tenisçi, son olarak eylül ayında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Pan Pasifik Açık'ta korta çıkmış ve turnuvadan ikinci turda çekilmişti.



ABD Açık'ta 2018 ve 2020'de elde ettiği zaferlerle toplam 4 grand slam şampiyonluğu bulunan Naomi Osaka, dünya sıralamasında 42. basamağa kadar geriledi.