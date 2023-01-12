Ünlü tenisçi Naomi Osaka hamile olduğunu duyurdu

Dünyaca ünlü kadın tenisçi Naomi Osaka hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.
2019 yılından beri rapçi Cordae ile birlikte olan 25 yaşındaki tenisçi, ilk kez annelik heyecanı yaşıyor.
Sosyal medya hesabından bebeğinin ultrason görüntüsünü paylaşan tenisçi, “Tenis kortlarına dönmek için sabırsızlıklanıyorum ama 2023’e bu haberle giriyorum” dedi.
Tenisçi “Gelecekte olmasını istediğim çok fazla şey olduğunu biliyorum ama çocuğumun bir gün maçlarımı izleyip birine ‘O benim annem’ demesini dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.
Osaka’nın ilk bebeğini kucağına aldıktan sonra kortlara döneceği biliniyor.
Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta Naomi Osaka yer almayacağı açıklanmıştı. Organizatörler tarafından yapılan açıklamada, 2019 ve 2021 şampiyonu Osaka'nın 16 Ocak'ta başlayacak turnuvadan çekilme kararı aldığı, yerine Ukraynalı Dayana Yastremska'nın dahil edildiği belirtildi.
Uzun yıllardır depresyonla mücadele eden eski dünya 1 numarası 25 yaşındaki tenisçi, son olarak eylül ayında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Pan Pasifik Açık'ta korta çıkmış ve turnuvadan ikinci turda çekilmişti.
ABD Açık'ta 2018 ve 2020'de elde ettiği zaferlerle toplam 4 grand slam şampiyonluğu bulunan Naomi Osaka, dünya sıralamasında 42. basamağa kadar geriledi.