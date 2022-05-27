Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu

Haberler | 27.05.2022 - 03:10

AIDS araştırmalarına fon sağlayan yardım kuruluşu amfAR’ın yardım galasına Christina Aguilera, Sabrina Elba, Cara Delevingne, Eva Longoria ve Milla Jovovich'in aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu - 1

Küresel AIDS salgınını engellemeyi amaçlayan amfAR’ın geleneksel galası, 75. Film Festivali kapsamında düzenlendi.

AIDS hastalığıyla ilgili araştırmarala fon sağlayan yardım kuruluşunun bağış gecesine gösteri dünyasından önemli isimler de katıldı. İşte güzeller geçidine sahne olan geceden yansıyanlar...

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu - 2

Eva Longoria

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu - 3

Eva Longoria

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu - 4

Kylian Mbappe

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu - 5

Christina Aguilera2

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu - 6

Christina Aguilera2

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu - 7

Cara Delevingne

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu - 8

Kat Graham

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu - 9

Natasha Poly

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu - 10

Georgia Fowler

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu - 11

Sabrina Elba

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu - 12

Candice Swanepoel

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu - 13

Nabilla Benattia

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu - 14

Camille Razat

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu - 15

Ricky Martin

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu - 16

Charli XCX

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu - 17

Sabrina Carpenter

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu - 18

Isabeli Fontana

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu - 19

Cindy Bruna

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu - 20

Milla Jovovich

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu - 21

Noemie Lenoir

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu - 22

Sofia Resing

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu - 23

Jourdan Dunn

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu - 24

Coco Rocha

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu - 25

Lady Victoria Hervey

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu - 26

Olivia Culpo

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu - 27

Madalina Diana Ghenea

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu - 28

Frida Aasen

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu - 29

Lara Leito

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu - 30

Robert Lewandowski ve Anna Lewandowska

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu - 31

Iris Mittenaere

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu - 32

Wallis Day

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu - 33

Cynthia Erivo

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu - 34

Coco Konig

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu - 35

Alina Baikova

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu - 36

Maye Musk

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu - 37

Nina Dobrev

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu - 38

Lena Mahfouf

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu - 39

Duckie Thot

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu - 40

Hana Cross

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu - 41

Joan Smalls

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER