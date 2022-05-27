Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu (amfAR Gala Cannes 2022)

Küresel AIDS salgınını engellemeyi amaçlayan amfAR’ın geleneksel galası, 75. Cannes Film Festivali kapsamında düzenlendi.



AIDS hastalığıyla ilgili araştırmarala fon sağlayan yardım kuruluşunun bağış gecesine gösteri dünyasından önemli isimler de katıldı. İşte güzeller geçidine sahne olan geceden yansıyanlar...