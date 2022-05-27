Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu (amfAR Gala Cannes 2022)

Haberler | 27.05.2022 - 03:10 - Son Güncelleme : 27.05.2022 - 03:28
Küresel AIDS salgınını engellemeyi amaçlayan amfAR’ın geleneksel galası, 75. Cannes Film Festivali kapsamında düzenlendi.
AIDS hastalığıyla ilgili araştırmarala fon sağlayan yardım kuruluşunun bağış gecesine gösteri dünyasından önemli isimler de katıldı. İşte güzeller geçidine sahne olan geceden yansıyanlar...
Eva Longoria
Eva Longoria
Kylian Mbappe
Christina Aguilera2
Christina Aguilera2
Cara Delevingne
Kat Graham
Natasha Poly
Georgia Fowler
Sabrina Elba
Candice Swanepoel
Nabilla Benattia
Camille Razat
Ricky Martin
Charli XCX
Sabrina Carpenter
Isabeli Fontana
Cindy Bruna
Milla Jovovich
Noemie Lenoir
Sofia Resing
Jourdan Dunn
Coco Rocha
Lady Victoria Hervey
Olivia Culpo
Madalina Diana Ghenea
Frida Aasen
Lara Leito
Robert Lewandowski ve Anna Lewandowska
Iris Mittenaere
Wallis Day
Cynthia Erivo
Coco Konig
Alina Baikova
Maye Musk
Nina Dobrev
Lena Mahfouf
Duckie Thot
Hana Cross
Joan Smalls