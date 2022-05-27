Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu (amfAR Gala Cannes 2022)

Haberler | 27.05.2022 - 03:10 - Son Güncelleme : 27.05.2022 - 03:28

AIDS araştırmalarına fon sağlayan yardım kuruluşu amfAR’ın yardım galasına Christina Aguilera, Sabrina Elba, Cara Delevingne, Eva Longoria ve Milla Jovovich'in aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu (amfAR Gala Cannes 2022) - 1

Küresel AIDS salgınını engellemeyi amaçlayan amfAR’ın geleneksel galası, 75. Film Festivali kapsamında düzenlendi.

AIDS hastalığıyla ilgili araştırmarala fon sağlayan yardım kuruluşunun bağış gecesine gösteri dünyasından önemli isimler de katıldı. İşte güzeller geçidine sahne olan geceden yansıyanlar...

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu (amfAR Gala Cannes 2022) - 2

Eva Longoria

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu (amfAR Gala Cannes 2022) - 3

Eva Longoria

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu (amfAR Gala Cannes 2022) - 4

Kylian Mbappe

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu (amfAR Gala Cannes 2022) - 5

Christina Aguilera2

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu (amfAR Gala Cannes 2022) - 6

Christina Aguilera2

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu (amfAR Gala Cannes 2022) - 7

Cara Delevingne

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu (amfAR Gala Cannes 2022) - 8

Kat Graham

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu (amfAR Gala Cannes 2022) - 9

Natasha Poly

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu (amfAR Gala Cannes 2022) - 10

Georgia Fowler

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu (amfAR Gala Cannes 2022) - 11

Sabrina Elba

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu (amfAR Gala Cannes 2022) - 12

Candice Swanepoel

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu (amfAR Gala Cannes 2022) - 13

Nabilla Benattia

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu (amfAR Gala Cannes 2022) - 14

Camille Razat

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu (amfAR Gala Cannes 2022) - 15

Ricky Martin

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu (amfAR Gala Cannes 2022) - 16

Charli XCX

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu (amfAR Gala Cannes 2022) - 17

Sabrina Carpenter

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu (amfAR Gala Cannes 2022) - 18

Isabeli Fontana

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu (amfAR Gala Cannes 2022) - 19

Cindy Bruna

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu (amfAR Gala Cannes 2022) - 20

Milla Jovovich

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu (amfAR Gala Cannes 2022) - 21

Noemie Lenoir

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu (amfAR Gala Cannes 2022) - 22

Sofia Resing

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu (amfAR Gala Cannes 2022) - 23

Jourdan Dunn

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu (amfAR Gala Cannes 2022) - 24

Coco Rocha

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu (amfAR Gala Cannes 2022) - 25

Lady Victoria Hervey

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu (amfAR Gala Cannes 2022) - 26

Olivia Culpo

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu (amfAR Gala Cannes 2022) - 27

Madalina Diana Ghenea

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu (amfAR Gala Cannes 2022) - 28

Frida Aasen

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu (amfAR Gala Cannes 2022) - 29

Lara Leito

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu (amfAR Gala Cannes 2022) - 30

Robert Lewandowski ve Anna Lewandowska

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu (amfAR Gala Cannes 2022) - 31

Iris Mittenaere

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu (amfAR Gala Cannes 2022) - 32

Wallis Day

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu (amfAR Gala Cannes 2022) - 33

Cynthia Erivo

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu (amfAR Gala Cannes 2022) - 34

Coco Konig

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu (amfAR Gala Cannes 2022) - 35

Alina Baikova

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu (amfAR Gala Cannes 2022) - 36

Maye Musk

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu (amfAR Gala Cannes 2022) - 37

Nina Dobrev

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu (amfAR Gala Cannes 2022) - 38

Lena Mahfouf

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu (amfAR Gala Cannes 2022) - 39

Duckie Thot

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu (amfAR Gala Cannes 2022) - 40

Hana Cross

Ünlü yıldızlar AIDS'e dikkat çekmek için buluştu (amfAR Gala Cannes 2022) - 41

Joan Smalls

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