Ünlüler arasında "Oyunculuk kutsal bir meslek mi?" tartışması

"YANLIŞ ANLAYANLAR VAR"

Tüm bunlarından ardından Dilan Çiçek Deniz de yeni bir açıklama yaparak sözlerine açıklık getirdi.



Ünlü isim, "Yanlış anlayanlar var. Ben işime çok saygı duyuyorum çok önemsiyorum. Çok da şanslıyım ki çok sevdiğim bir işi yapıyorum. Ama oyunculuğa kutsal dediğimizde oyuncuların yaptığı bazı şeyleri meşrulaştırabiliyoruz. Ben genç bir oyuncu arkadaşım ya da sette çalışan bir arkadaşım bazı kutsal oyuncular tarafından herhangi bir tavra maruz kaldıktan sonra onu sorgulayamayacak bir pozisyona sürüklensinler istemem" şeklinde konuştu.