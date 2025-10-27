Ünlüler arasında "Oyunculuk kutsal bir meslek mi?" tartışması
Dilan Çiçek Deniz'in "Oyunculuk kutsal bir meslek değil" sözleri ünlüler arasında polemiğe sebep oldu. Bazıları Deniz'e destek verirken; bazı isimlerde sert eleştirilerde bulundu.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Dilan Çiçek Deniz, son açıklamasıyla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Berna Laçin'in oyuncuların estetiksiz olmasıyla ilgili yorumuna karşılık veren Deniz, "Herkesin, her konu hakkında çok fazla fikri var. Bazı şeylerin söylenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Oyunculuk o kadar kutsal bir meslek değil. Doktorluk, öğretmenlik gibi kutsal mesleklerimiz var" demişti.