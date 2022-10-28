Ünlüler arasında yükselen trend: Ruhani şifacı

SEANSI 2 BİN DOLARI BULUYOR

Enerji şifası yüzyıllardır biliniyor. Hatta MÖ 1550'den kalma eski bir Mısır belgesinde ağrıyı hafifletmek için o bölgeye 'ellerin konması'ndan bahsediliyor. Enerji şifasıi Doğu kültürlerinde hep popüler oldu.

Amerika’daki Ulusal Tamamlayıcı ve Bütünleştirici Sağlık Birimi’ne (NCCIH) göre, enerji tıbbı (veya biyo-alan terapileri), iyileştirmek için vücudunuzda dolaşan enerjiyi kanalize etme ve manipüle etme eylemi.

Enerji alanında çalışan şifacılar, fiziksel, ruhsal veya duygusal tıkanmaları açmaya odaklanıyor. Tıpkı Reiki ya da diğer yoğunlaştırılmış şamanik ritüellerde olduğu gibi…

Ruhani şifacılardan yardım almanın elbette maddi bir karşılığı var. Her bir seans için 195 ile 2000 dolar arası ödeme yapılıyor.