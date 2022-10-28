Ünlüler arasında yükselen trend: Ruhani şifacı

Ruhani şifacılar ve enerji temizliği, ünlüler dünyasında son zamanlarda yükselen bir trend. Kim Kardashian, Brad Pitt, Gisele Bündchen gibi ünlüler, hayatlarındaki kriz dönemlerini ruhani şifacılara başvurarak çözmeye çalışıyor.
Hollywood yıldızları, geleneksel olarak terapistlerden yardım almak yerine, enerji temizliği yöntemiyle stres, anksiyete, kalp kırıklığı sendromunu aşmaya çalıştıklarını belirtiyor.
Kim Kardashian, ayrıldığı eşi Kanye West'in tartışmalı anti-semitik açıklamaları nedeniyle dünya çapında tepki görmesinin ardından Beverly Hills'te bir ruhani şifacıyı ziyaret ederken görüldü.
Bu, Kardashian’ın bir şifacıdan ilk yardım alışı değildi. 42 yaşındaki reality show yıldızı, 2019’da Bali’de bir yerel şifacıya giderken de görülmüştü.
Amerikan futbolcusu eşi Tom Brady ile ayrıldığı haberleriyle gündeme gelen ünlü süper model Gisele Bündchen de Hollywwod’da ünü yayılan ruhani şifacı Dr. Ewa ile birlikte görüntülendi. Dr. Ewa, kendisine başvuranları ‘bedenlerini anlamaları ve şifa sanatlarının nazik gücünü keşfetmeleri için' güçlendirdiğini iddia ediyor.
Kemoterapi, ses terapisi, ışık terapisi ve bardak çekme terapisini içeren çoklu bir tekniğe sahip olduğunu söyleyen Dr. Ewa’nın (fotoğraftaki) 42 yaşındaki eski Victoria’s Secret modeli Bündchen’e hangi tedaviyi uyguladığı bilinmiyor.
Enerji şifası yüzyıllardır biliniyor. Hatta MÖ 1550'den kalma eski bir Mısır belgesinde ağrıyı hafifletmek için o bölgeye 'ellerin konması'ndan bahsediliyor. Enerji şifasıi Doğu kültürlerinde hep popüler oldu.
Amerika’daki Ulusal Tamamlayıcı ve Bütünleştirici Sağlık Birimi’ne (NCCIH) göre, enerji tıbbı (veya biyo-alan terapileri), iyileştirmek için vücudunuzda dolaşan enerjiyi kanalize etme ve manipüle etme eylemi.
Enerji alanında çalışan şifacılar, fiziksel, ruhsal veya duygusal tıkanmaları açmaya odaklanıyor. Tıpkı Reiki ya da diğer yoğunlaştırılmış şamanik ritüellerde olduğu gibi…
Ruhani şifacılardan yardım almanın elbette maddi bir karşılığı var. Her bir seans için 195 ile 2000 dolar arası ödeme yapılıyor.
Şaman Durek de Hollywood’da oyuncular Gwyneth Paltrow, Salma Hayek, Nina Dobrev, James Van Der Beek ve Rosario Dawson'ı kabul eden 'altıncı nesil' bir şaman olarak tanınıyor.
Gwyneth Paltrow, “Şaman Durek, dünyaya daha önce görmediğim bir şekilde dokunabilecek çok fazla bilgiye sahip. O, dünyada bir ışık!” ifadesini kullanmıştı.
Brad Pitt de 2016'da Angelina Jolie'den ayrılmasının ardından manevi yolculuğunda yardımcı olan Sat Hari Khalsa ile yakın arkadaş.
Bütünsel şifacı olarak bilinen Sat Hari Khalsa, Red Hot Chili Peppers rock grubu için turne hemşiresi olarak çalıştı ve müzisyenlere 'ozon' enjeksiyonları yaptı.