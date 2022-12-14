Ünlüler isimler sosyal medyadaki yapay zeka akımına katıldı

Şimdilerde Star TV'de yayınlanan 'Çöp Adam' dizisinde Peri karakterine hayat veren Elçin Sangu, paylaşımına "Akıma kapılmışımdır" notunu düştü.
Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur da avatarlarını paylaştı.
Oyuncu Deniz Işın uygulama ile düzenlediği kareleri "Olanlar oldu kusura bakmayın" diyerek yayınladı.
Oyuncu Pelin Karahan ise yayınladığı karelere "Ben sevdim bu avatar işini" mesajını yazdı.
Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli de akıma uydu ve avatarlarını yayınladı.
Ece Erken de avatar paylaşımına "Eksik kalmayayım dedim" notunu yazdı.
Dünyaca ünlü oyuncu Meghan Fox avatarlarını takipçileriyle paylaştı.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Seda Sayan'ın avatarı
Ünlü oyuncu Mine Tugay da paylaşımına "Ay bayıldım avatarlarıma" mesajını yazdı.