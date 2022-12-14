Ünlüler isimler sosyal medyadaki yapay zeka akımına katıldı

Birçok sosyal medya kullanıcısının yapay zeka uygulaması aracılığıyla düzenleyerek avatar haline getirdiği fotoğrafını paylaşma akımına ünlü isimler de dahil oldu. Merve Boluğur, Ece Erken, Elçin Sangu, Mine Tugay, Pelin Karahan, Seda Sayan ve Defne Samyeli gibi isimler akıma katıldı. İşte o paylaşımlar...

Ünlüler isimler sosyal medyadaki yapay zeka akımına katıldı - 1

ELÇİN SANGU

Şimdilerde Star TV'de yayınlanan 'Çöp Adam' dizisinde Peri karakterine hayat veren Elçin Sangu, paylaşımına "Akıma kapılmışımdır" notunu düştü.

Ünlüler isimler sosyal medyadaki yapay zeka akımına katıldı - 2

MERVE BOLUĞUR

Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur da avatarlarını paylaştı.

Ünlüler isimler sosyal medyadaki yapay zeka akımına katıldı - 3

DENİZ IŞIN

Oyuncu Deniz Işın uygulama ile düzenlediği kareleri "Olanlar oldu kusura bakmayın" diyerek yayınladı.

Ünlüler isimler sosyal medyadaki yapay zeka akımına katıldı - 4

PELİN KARAHAN

Oyuncu Pelin Karahan ise yayınladığı karelere "Ben sevdim bu avatar işini" mesajını yazdı.

Ünlüler isimler sosyal medyadaki yapay zeka akımına katıldı - 5

DEFNE SAMYELİ

Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli de akıma uydu ve avatarlarını yayınladı.

Ünlüler isimler sosyal medyadaki yapay zeka akımına katıldı - 6

ECE ERKEN

Ece Erken de avatar paylaşımına "Eksik kalmayayım dedim" notunu yazdı.

Ünlüler isimler sosyal medyadaki yapay zeka akımına katıldı - 7

MEGHAN FOX

Dünyaca ünlü oyuncu Meghan Fox avatarlarını takipçileriyle paylaştı.

Ünlüler isimler sosyal medyadaki yapay zeka akımına katıldı - 8

SEDA SAYAN

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Seda Sayan'ın avatarı

Ünlüler isimler sosyal medyadaki yapay zeka akımına katıldı - 9

MİNE TUGAY

Ünlü oyuncu Mine Tugay da paylaşımına "Ay bayıldım avatarlarıma" mesajını yazdı.

N-LIFE HABERLERİ

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