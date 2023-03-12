Ünlüler Oscar töreni öncesi son kez bir araya geldi

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinin verildiği Oscar töreni öncesi, Hollywood'un ünlü simaları bir araya geldi. 95. Oscar ödülleri öncesi düzenlenen The CAA Pre-Oscar Party'ye birçok isim katıldı. İşte Oscar öncesi düzenlenen partiden kareler...

Ünlüler Oscar töreni öncesi son kez bir araya geldi - 1

Ünlü talk show sunucusu Jimmy Kimmel'in ev sahipliğinde Hollywood'daki Dolby Theatre'da yapılacak olan 95. Oscar Ödülleri bu gece sahiplerini bulacak. Los Angeles'taki Sunset Tower Otel'de bir araya gelen ünlü isimler, Oscar öncesi düzenlenen geleneksel partiye katıldı.

Oscar'a aday olan oyuncuların yanı sıra törende sunuculuk yapacak isimler de etkinlikte boy gösterdi. İşte The CAA Pre-Oscar Party'den kareler...

Ünlüler Oscar töreni öncesi son kez bir araya geldi - 2

"Merak Etme Sevgilim" filminden Florence Pugh ve "Aftersun" ile ödül sezonuna damga vuran Paul Mescal 

Ünlüler Oscar töreni öncesi son kez bir araya geldi - 3

"The Last of Us" dizisinden Pedro Pascal ve "Blonde" filminde Marilyn Monroe'yu canlandıran Ana de Armas 

Ünlüler Oscar töreni öncesi son kez bir araya geldi - 4

Sandra Bullock, Brian Tyree Henry ve The Whale (Balina) filmiyle En İyi Erkek Oyuncu ödülüne aday alan Brendan Fraser

Ünlüler Oscar töreni öncesi son kez bir araya geldi - 5

Amy Adams ve  Vin Diesel

Ünlüler Oscar töreni öncesi son kez bir araya geldi - 6

Zoë Kravitzve Pedro Pascal

Ünlüler Oscar töreni öncesi son kez bir araya geldi - 7

Sandra Bullock, Kevin Huvane ve Demi Moore

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