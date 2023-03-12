Ünlüler Oscar töreni öncesi son kez bir araya geldi

Ünlü talk show sunucusu Jimmy Kimmel'in ev sahipliğinde Hollywood'daki Dolby Theatre'da yapılacak olan 95. Oscar Ödülleri bu gece sahiplerini bulacak. Los Angeles'taki Sunset Tower Otel'de bir araya gelen ünlü isimler, Oscar öncesi düzenlenen geleneksel partiye katıldı.

Oscar'a aday olan oyuncuların yanı sıra törende sunuculuk yapacak isimler de etkinlikte boy gösterdi. İşte The CAA Pre-Oscar Party'den kareler...