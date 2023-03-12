Ünlüler Oscar töreni öncesi son kez bir araya geldi

Ünlü talk show sunucusu Jimmy Kimmel'in ev sahipliğinde Hollywood'daki Dolby Theatre'da yapılacak olan 95. Oscar Ödülleri bu gece sahiplerini bulacak. Los Angeles'taki Sunset Tower Otel'de bir araya gelen ünlü isimler, Oscar öncesi düzenlenen geleneksel partiye katıldı.
Oscar'a aday olan oyuncuların yanı sıra törende sunuculuk yapacak isimler de etkinlikte boy gösterdi. İşte The CAA Pre-Oscar Party'den kareler...
"Merak Etme Sevgilim" filminden Florence Pugh ve "Aftersun" ile ödül sezonuna damga vuran Paul Mescal
"The Last of Us" dizisinden Pedro Pascal ve "Blonde" filminde Marilyn Monroe'yu canlandıran Ana de Armas
Sandra Bullock, Brian Tyree Henry ve The Whale (Balina) filmiyle En İyi Erkek Oyuncu ödülüne aday alan Brendan Fraser
Amy Adams ve Vin Diesel
Zoë Kravitzve Pedro Pascal
Sandra Bullock, Kevin Huvane ve Demi Moore