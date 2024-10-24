Ünlüler terör saldırısını lanetledi: Başımız sağ olsun

TARKAN

"Ankara Tusaş'ta gerçekleşen terör saldırısı çok üzücü ve endişe verici. Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor ve terörü lanetliyorum."

DANİLO ZANNA

"Terörün her türlüsüne lanet olsun"