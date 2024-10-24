Ünlüler terör saldırısını lanetledi: Başımız sağ olsun

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan yerleşkesine terör saldırısı düzenlendi. Ünlü isimler de sosyal medya hesapları üzerinden terör saldırısını lanetleyerek şehit ailelerine baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. İşte ünlülerin paylaşımları...

Ünlüler terör saldırısını lanetledi: Başımız sağ olsun - 1

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine dün düzenlenen terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit düşerken 22 kişi yaralandı.

Tüm Türkiye'yi derinden sarsan olay sonrası ünlü isimler de üzüntülerini sosyal medya paylaşımlarıyla dile getirdi.

N-LIFE HABERLERİ

Ünlüler terör saldırısını lanetledi: Başımız sağ olsun - 2

ŞAHAN GÖKBAKAR

"Hain terör saldırısını lanetliyorum. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Ne mutlu Türk'üm diyene"

AJDA PEKKAN

"Terörü lanetliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun"

Ünlüler terör saldırısını lanetledi: Başımız sağ olsun - 3

HADİSE

"Teröre lanet olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum"

ARAS BULUT İYNEMLİ

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Teröre lanet olsun."

Ünlüler terör saldırısını lanetledi: Başımız sağ olsun - 4

MAHSUN KIRMIZIGÜL

"Ankara'da yaşanan terör saldırısını derin üzüntüyle kınıyorum. Hayatını kaybeden masum vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

SİNEM KOBAL

"Başımız sağ olsun. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum."

Ünlüler terör saldırısını lanetledi: Başımız sağ olsun - 5

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, herkese sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."

ZİYNET SALİ

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Terörü lanetliyorum"

Ünlüler terör saldırısını lanetledi: Başımız sağ olsun - 6

TARKAN

"Ankara Tusaş'ta gerçekleşen terör saldırısı çok üzücü ve endişe verici. Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor ve terörü lanetliyorum."

DANİLO ZANNA

"Terörün her türlüsüne lanet olsun"

Ünlüler terör saldırısını lanetledi: Başımız sağ olsun - 7

MELİS İŞİTEN

"Terörü lanetliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun" 

EBRU GÜNDEŞ

"Lanet olası terör uğruna kaybettiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Ünlüler terör saldırısını lanetledi: Başımız sağ olsun - 8

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

"Ankara'da TUSAŞ tesislerine yapılan saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır, yaralananlara acil şifalar diliyorum"

EMRE ALTUĞ

"Ankara'da gerçekleşen hain terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum"

Ünlüler terör saldırısını lanetledi: Başımız sağ olsun - 9

EZGİ MOLA

"Teröre lanet olsun. Yapanlar yok olsun. Kaybettiğimiz kişilere rahmet, yakınlarına sabır dilerim"

SİBEL CAN

"Ankara'da hain terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyorum"

Ünlüler terör saldırısını lanetledi: Başımız sağ olsun - 10

BERGÜZAR KOREL

"Ankara TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz"

ŞEBNEM BOZOKLU

"TUSAŞ'a yapılan hain saldırıyı kınıyor; şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

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