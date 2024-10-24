Ünlüler terör saldırısını lanetledi: Başımız sağ olsun
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan yerleşkesine terör saldırısı düzenlendi. Ünlü isimler de sosyal medya hesapları üzerinden terör saldırısını lanetleyerek şehit ailelerine baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. İşte ünlülerin paylaşımları...
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine dün düzenlenen terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit düşerken 22 kişi yaralandı.
Tüm Türkiye'yi derinden sarsan olay sonrası ünlü isimler de üzüntülerini sosyal medya paylaşımlarıyla dile getirdi.