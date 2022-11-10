Ünlülerden 10 Kasım mesajları: Kuşaklar boyu ilham kaynağımız

"Şükran ve minnetle."
"Saygı ve rahmetle, sevgi ve özlemle…"
"Büyük Türk Atatürk’ü sevgiyle saygıyla anıyorum. Bu toprağın yetiştirdiği büyük vizyoner, kuşaklar boyu ilham kaynağımız Atatürk. Kalbimdesin."
"Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 84. yılında sevgi, saygı ve minnetle anıyorum."
"ATAM"
"Tüm dünyanın saygısını kazanmış, yol göstericimiz büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü 10 Kasım’da saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz."
"Umudumu kaybettiğim her an; biliyorum ki izinden gidiyorum. Bir tek o yolu biliyorum.
İlelebet!"
"Sonsuza kadar ruhumuzda, kalbimizde, fikrimizdesin."
"Mustafa Kemal Atatürk; yeni Türkiye'nin sonsuza kadar atacak kalbidir. Yorgun bir toplumdan yepyeni, güçlü bir millet yaratmış, eşsiz kişiliğiyle kendini herkese saydırmış, enerjisiyle herkesi kendine inandırmış ve Cumhuriyeti halkına armağan etmiştir. Özlüyoruz, özleyeceğiz…"
"Daima, sonsuza kadar, sevgi saygı ve büyük özlemle Atam…"
"Eser durursun hafızamda. Işığım benim..."
"10 Kasım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgiyle saygıyla analım. Cesur liderdi."
"Canım ATATÜRK. Her zaman çok değerlisin. Minnetle, özlemle anıyorum."