Ünlülerden 10 Kasım mesajları: Kuşaklar boyu ilham kaynağımız

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılı... Ünlü isimler, Atatürk için sosyal medya hesaplarından 10 Kasım mesajları paylaştı. İşte ünlülerin 10 Kasım'a dair hisleri...

Ünlülerden 10 Kasım mesajları: Kuşaklar boyu ilham kaynağımız - 1

EMRE ALTUĞ

"Şükran ve minnetle."

Ünlülerden 10 Kasım mesajları: Kuşaklar boyu ilham kaynağımız - 2

DEMET EVGAR

"Saygı ve rahmetle, sevgi ve özlemle…"

Ünlülerden 10 Kasım mesajları: Kuşaklar boyu ilham kaynağımız - 3

CEM YILMAZ

"Büyük Türk Atatürk’ü sevgiyle saygıyla anıyorum. Bu toprağın yetiştirdiği büyük vizyoner, kuşaklar boyu ilham kaynağımız Atatürk. Kalbimdesin."

Ünlülerden 10 Kasım mesajları: Kuşaklar boyu ilham kaynağımız - 4

ACUN ILICALI

"Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 84. yılında sevgi, saygı ve minnetle anıyorum."

Ünlülerden 10 Kasım mesajları: Kuşaklar boyu ilham kaynağımız - 5

PINAR ALTUĞ

"ATAM"

Ünlülerden 10 Kasım mesajları: Kuşaklar boyu ilham kaynağımız - 6

DEMET AKALIN

"Tüm dünyanın saygısını kazanmış, yol göstericimiz büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü 10 Kasım’da saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz."

Ünlülerden 10 Kasım mesajları: Kuşaklar boyu ilham kaynağımız - 7

DOĞA RUTKAY

"Umudumu kaybettiğim her an; biliyorum ki izinden gidiyorum. Bir tek o yolu biliyorum.
İlelebet!"

Ünlülerden 10 Kasım mesajları: Kuşaklar boyu ilham kaynağımız - 8

DEMET SARIOĞLU

"Sonsuza kadar ruhumuzda, kalbimizde, fikrimizdesin."

Ünlülerden 10 Kasım mesajları: Kuşaklar boyu ilham kaynağımız - 9

CAN YILMAZ

"Mustafa Kemal Atatürk; yeni Türkiye'nin sonsuza kadar atacak kalbidir. Yorgun bir toplumdan yepyeni, güçlü bir millet yaratmış, eşsiz kişiliğiyle kendini herkese saydırmış, enerjisiyle herkesi kendine inandırmış ve Cumhuriyeti halkına armağan etmiştir. Özlüyoruz, özleyeceğiz…"

Ünlülerden 10 Kasım mesajları: Kuşaklar boyu ilham kaynağımız - 10

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

"Daima, sonsuza kadar, sevgi saygı ve büyük özlemle Atam…"

Ünlülerden 10 Kasım mesajları: Kuşaklar boyu ilham kaynağımız - 11

VOLKAN KONAK

"Eser durursun hafızamda. Işığım benim..."

Ünlülerden 10 Kasım mesajları: Kuşaklar boyu ilham kaynağımız - 12

FAZIL SAY

"10 Kasım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgiyle saygıyla analım. Cesur liderdi."

Ünlülerden 10 Kasım mesajları: Kuşaklar boyu ilham kaynağımız - 13

GÜLŞEN BUBİKOĞLU

"Canım ATATÜRK. Her zaman çok değerlisin. Minnetle, özlemle anıyorum."

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