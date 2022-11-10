Ünlülerden 10 Kasım mesajları: Kuşaklar boyu ilham kaynağımız

CAN YILMAZ

"Mustafa Kemal Atatürk; yeni Türkiye'nin sonsuza kadar atacak kalbidir. Yorgun bir toplumdan yepyeni, güçlü bir millet yaratmış, eşsiz kişiliğiyle kendini herkese saydırmış, enerjisiyle herkesi kendine inandırmış ve Cumhuriyeti halkına armağan etmiştir. Özlüyoruz, özleyeceğiz…"