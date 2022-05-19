Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları (2022)

Haberler - ntv.com.tr | 19.05.2022 - 10:40 - Son Güncelleme : 19.05.2022 - 11:20
Işın Karaca
"19 Mayıs Atatürk’ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun….
Bir gün değil, her gün seninleyiz Atam"
Ayla Çelik
"19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Hepimize Kutlu Olsun"
Demet Şener
"19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun"
Tolga Çevik
"Asil ATAM, bize verdiğin herşey için sana minnettarız. #19MayısAtatürküAnmaGençlikveSporBayramı hepimize kutlu olsun. Yaşasın laik Türkiye Cumhuriyeti!"
Çelik Erişçi
"Selam olsun ebedi başkomutanıma
Selâm olsun vatanımın kurucusuna
Selâm olsun insanlık tarihine adını pırlanta gibi yazdıran eşsiz kahramana"
Hülya Koçyiğit
"Doğrulanmış19 Mayıs 1919'da atamız Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkarak topraklarımızı işgal eden düşmandan ülkemizi kurtarmak için milli mücadeleyi başlattı. 19 mayıs, özgürlüğe ve bağımsızlığa doğru atılan ilk adımdır. Atamız 'benim ümidim gençliktedir' diyerek ülkemizi ve ülkemizin geleceğini gençlere emanet etti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."
Fazıl Say
"19 Mayıs kutlu olsun, izindeyiz."
Demet Akalın
"Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum" Mustafa Kemal ATATÜRK"
Sibel Can
Murat Boz
"Doğrulanmış19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun."
Mert Fırat
"Kurtuluşumuzun yoluna atılan ilk adım, “Emrinizdeyiz paşam” diyen Kazım Karabekir’in ve topyekun bir milletin özgürlük mücadelesinin eseri gençlere emanet edildi. Ne mutlu ki coşkusu katlanarak artan bu emsalsiz hareket hepimizin bağımsızlık ve özgürlük bayramı oldu."
Türkan Şoray
"19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun🇹🇷
Gelecek gençliktedir..
Ata’mıza sonsuz minnetle"
Engin Altan Düzyatan
Akın Akınözü
Ebru Gündeş
Bensu Soral
Hadise
Hakan Altun
"Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.” Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK.. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun"
Eser Yenenler
Şahan Gökbakar
"Bu ülkeyi yerli ve yabancı düşmanlardan temizlemek suretiyle yazılacak olan destanın ilk günü... Gençlik emanetine her zaman ve her koşulda sahip çıkacak, için rahat olsun güzel Atatürk."
Alişan