Ünlülerden '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajları

"Bu büyük enkazın ortasından da haykıralım hep birlikte; yaşasın kadınlar, yaşasın çocuklar, yaşasın insanlar! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü..."
"8 Mart Dünya Kadınlar Günü... Bugünlerde en çok ihtiyacımız olandır kadın... Umuttur, hassasiyettir, dayanışmadır ve tabii en önemlisi şefkattir... Üzüntülüyüz ama güçlü olmalıyız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun, yaralarımız bir an önce sarılsın..."
"8 Mart Dünya Kadınlar Günü"
"8 Mart Dünya Kadınlar Günü..."
"Babam Haydar Ulusoy, Ankara Barosu Kadın Hakları Komisyonu'nun ilk erkek üyesiydi. 4 Aralık 2022 günü yaya geçidinden geçerken, yüksek hızla giderken telefonuna bakan bir kadın tarafından katledilmeseydi bugün bizleri arar ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlardı. Onu çok özlüyorum..."
"8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."
"8 Mart Dünya Kadınlar Günü..."
"8 Mart Dünya Kadınlar Günü..."
"8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun."
"8 Mart Dünya Kadınlar Günü..."
"8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun."
"8 Mart. Kadının sadece adı kaldı."
"Emekçi Kadınlar Günümüz Kutlu Olsun"