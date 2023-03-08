Ünlülerden '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajları

Bugün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü... Ünlüler, sosyal medya hesaplarından 8 Mart paylaşımları yaparak kadınların gününü kutladı, toplumda kadınlara yönelik var olan ayrımcılığa, şiddete ve baskıya vurgu yaptı. İşte ünlülerin Kadınlar Günü mesajları...

Ünlülerden '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajları - 1

NURGÜL YEŞİLÇAY

"Bu büyük enkazın ortasından da haykıralım hep birlikte; yaşasın kadınlar, yaşasın çocuklar, yaşasın insanlar! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü..."

Ünlülerden '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajları - 2

SİBEL CAN

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü... Bugünlerde en çok ihtiyacımız olandır kadın... Umuttur, hassasiyettir, dayanışmadır ve tabii en önemlisi şefkattir... Üzüntülüyüz ama güçlü olmalıyız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun, yaralarımız bir an önce sarılsın..."

Ünlülerden '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajları - 3

GÜLBEN ERGEN

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü"

Ünlülerden '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajları - 4

DEMET AKBAĞ

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü..."

Ünlülerden '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajları - 5

ÖZGE ULUSOY

"Babam Haydar Ulusoy, Ankara Barosu Kadın Hakları Komisyonu'nun ilk erkek üyesiydi. 4 Aralık 2022 günü yaya geçidinden geçerken, yüksek hızla giderken telefonuna bakan bir kadın tarafından katledilmeseydi bugün bizleri arar ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlardı. Onu çok özlüyorum..."

Ünlülerden '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajları - 6

YONCA EVCİMİK

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."

Ünlülerden '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajları - 7

İREM DERİCİ

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü..."

Ünlülerden '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajları - 8

FİLİZ AKIN

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü..."

Ünlülerden '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajları - 9

EBRU GÜNDEŞ

"8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun."

Ünlülerden '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajları - 10

ÇAĞLA ŞIKEL

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü..."

Ünlülerden '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajları - 11

MUSTAFA CECELİ

"8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun."

Ünlülerden '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajları - 12

HADİSE

"8 Mart. Kadının sadece adı kaldı."

Ünlülerden '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajları - 13

DOĞA RUTKAY

"Emekçi Kadınlar Günümüz Kutlu Olsun"

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