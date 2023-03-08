Ünlülerden '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajları

SİBEL CAN

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü... Bugünlerde en çok ihtiyacımız olandır kadın... Umuttur, hassasiyettir, dayanışmadır ve tabii en önemlisi şefkattir... Üzüntülüyüz ama güçlü olmalıyız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun, yaralarımız bir an önce sarılsın..."