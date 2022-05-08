Ünlülerden Anneler Günü mesajları

Haberler - ntv.com.tr | 08.05.2022 - 12:52 - Son Güncelleme : 08.05.2022 - 13:56

Ünlü isimler, annelerinin ve sevdiklerinin Anneler Günü'nün sosyal medya paylaşımlarıyla kutladı. İşte ünlülerden Anneler Günü mesajları...

Ünlülerden Anneler Günü mesajları - 1

BURAK ÖZÇİVİT

"Bütün anneler güzeldir. Anneler günün kutlu olsun Aşkım."

Ünlülerden Anneler Günü mesajları - 2

SİNEM KOBAL

"Anneler günü kutlu olsun"

Ünlülerden Anneler Günü mesajları - 3

EBRU ŞALLI

"Anneli kızlı , anneli yavrulu nerden bakarsanız gül çiçek işte var mı ötesiii. Hepinizin anneler günü kutlu olsun! Sevgiyle kalın."

Ünlülerden Anneler Günü mesajları - 4

DEMET AKALIN

"Canım annem, bana hem ana hem baba oldun seni çok seviyorum … Anneler günün kutlu olsun."

Ünlülerden Anneler Günü mesajları - 5

FAZIL SAY

"Annemi özlemle, sevgiyle anıyorum.
Tüm anneleri sevgiyle, saygıyla kutluyorum.
Annelerimizi kalbimizde koruyalım.
Sevginin değerini bilelim.
Anneler günü kutlu olsun."

Ünlülerden Anneler Günü mesajları - 6

SADETTİN SARAN

"57 yıl 8 ay 8 gündür el ele… "

Ünlülerden Anneler Günü mesajları - 7

HAMDİ ALKAN

"Soluk aldığın her güne şükürler olsun annem.Anneler günün kutlu olsun.Seni hiç yalnız bırakmayan canım ablacığım seninde anneler günün kutlu olsun.Hakkınız ödenmez."

Ünlülerden Anneler Günü mesajları - 8

ECE ERKEN

"Doğrulanmışhep yanımda oldun ne olursa olsun kimi zaman kahrımı çektin, anlaşamayız falan ama sensiz olmaz anneciğim iyi ki varsın,Allah'ım hep sağlık versin, kötü günlerini göstermesin, annesini kaybeden herkese sabır diliyorum."

Ünlülerden Anneler Günü mesajları - 9

ÖZGE ULUSOY

"Ne yazsam az.İyi ki…Doğurmuş doğurmamış yüreğinde şefkat merhamet olan ve canlıların tümüne bu duygularla yaklaşabilen tüm insanların Anneler Günü kutlu olsun. Annesinden uzak olan herkesin kalplerinden öperim…"

Ünlülerden Anneler Günü mesajları - 10

TOLGAHAN SAYIŞMAN

"Annelerimizin günü kutlu olsun"

Ünlülerden Anneler Günü mesajları - 11

ÇAĞLA ŞİKEL

"Canım anneler. Anne olmak isteyenler...
Annciğini kaybedenler....
Yavrusunu kaybeden anneler...
Anne yüreği taşıyan tüm Kadınlar...
Hepinizi sarılıyorum...
Hissedip kabul edin lütfen"

Ünlülerden Anneler Günü mesajları - 12

SELİN ŞEKERCİ

"Anneler günün kutlu olsun güzelim annem."

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