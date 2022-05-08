Ünlülerden Anneler Günü mesajları

Haberler - ntv.com.tr | 08.05.2022 - 12:52 - Son Güncelleme : 08.05.2022 - 13:56
"Bütün anneler güzeldir. Anneler günün kutlu olsun Aşkım."
"Anneler günü kutlu olsun"
"Anneli kızlı , anneli yavrulu nerden bakarsanız gül çiçek işte var mı ötesiii. Hepinizin anneler günü kutlu olsun! Sevgiyle kalın."
"Canım annem, bana hem ana hem baba oldun seni çok seviyorum … Anneler günün kutlu olsun."
"Annemi özlemle, sevgiyle anıyorum.
Tüm anneleri sevgiyle, saygıyla kutluyorum.
Annelerimizi kalbimizde koruyalım.
Sevginin değerini bilelim.
Anneler günü kutlu olsun."
"57 yıl 8 ay 8 gündür el ele… "
"Soluk aldığın her güne şükürler olsun annem.Anneler günün kutlu olsun.Seni hiç yalnız bırakmayan canım ablacığım seninde anneler günün kutlu olsun.Hakkınız ödenmez."
"Doğrulanmışhep yanımda oldun ne olursa olsun kimi zaman kahrımı çektin, anlaşamayız falan ama sensiz olmaz anneciğim iyi ki varsın,Allah'ım hep sağlık versin, kötü günlerini göstermesin, annesini kaybeden herkese sabır diliyorum."
"Ne yazsam az.İyi ki…Doğurmuş doğurmamış yüreğinde şefkat merhamet olan ve canlıların tümüne bu duygularla yaklaşabilen tüm insanların Anneler Günü kutlu olsun. Annesinden uzak olan herkesin kalplerinden öperim…"
"Annelerimizin günü kutlu olsun"
"Canım anneler. Anne olmak isteyenler...
Annciğini kaybedenler....
Yavrusunu kaybeden anneler...
Anne yüreği taşıyan tüm Kadınlar...
Hepinizi sarılıyorum...
Hissedip kabul edin lütfen"
"Anneler günün kutlu olsun güzelim annem."