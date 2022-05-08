Ünlülerden Anneler Günü mesajları

ECE ERKEN

"Doğrulanmışhep yanımda oldun ne olursa olsun kimi zaman kahrımı çektin, anlaşamayız falan ama sensiz olmaz anneciğim iyi ki varsın,Allah'ım hep sağlık versin, kötü günlerini göstermesin, annesini kaybeden herkese sabır diliyorum."