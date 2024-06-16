Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları
Ünlü isimler Babalar Günü'nü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.
KIVANÇ TATLITUĞ
"Papalina"
KIVANÇ TATLITUĞ
"Papalina"
CEM YILMAZ
"Erken Babalar Günü… Rasim paşa ve Kemal paşa."
MELEK BAYKAL
"Canım babam özlemin giderek büyüyor. Yüreğimde, dualarımdasın, rüyalarımdasın. Seni çok seviyorum."
AYŞE KIRCA
"Babam"
EZO SUNAL
"Babam"
ZAFER ALGÖZ
"Cekko Babam… Sensiz ilk babalar günümüz ve ilk Kurban Bayramı’mız…Mekanın Cennet Olsun."
DOĞA RUTKAY KAMAL
"Şu dünya güzeli üç evladımızla geçen her gün seninle ilgili ne düşünüyoruz biliyor musun? Sen sevgi dolu, harika, nazik, şefkatli, anlayışlı, sakin, komik, problem çözücü, dert etmeyici, şifacı, bilgili, görgülü, çok sevecen, hiç bir istek karşısında üşenmeyen, çocukların tüm hayallerini gerçekleştirmeye çalışan, gerçekçi, dürüst,cömert, cesur, basketçi, yüzücü, çok iyi makarnalar yapan çok enfes bir babasın. Baba gibi babalar günün kutlu olsun seni seviyoruz. Emre & Piraye & Rutkay ve ben."
NEVRA SEREZLİ
"Oğullarımın Babalar Günü kutlu mutlu huzurlu ve sağlıklı olsun."
CEYDA DÜVENCİ
"Canım BABAM… İyi ki sen… Bana o kadar kıymetli şeyler öğretiyorsun ki en çok da aşka, vefaya dair… Günün kutlu olsun… "
ITIR ESEN
"Dünyada tanıyabileceğiniz en iyi kalpli, en yardım sever, çocuklarına, ailesine düşkün, gerçek bir beyefendiydi. Beşiktaş’lı olmayı kalbime mühürledi. Saymakla bitmeyecek kadar üstün insani meziyetleri vardı. Allah vergisi yeteneklerini saymıyorum bile… Canım Babam sana özlemim kelimelerin çok ötesinde, o güzel sesin her gün evimin içinde, canlı canlı benimle birlikte. Her an kalbimde, her saniye duamdasın. Nur içinde uyu BABAM."
BESTE AÇAR
"Babacığııım. Babalar günün kutlu olsun. Sensiz geçen 9. Babalar günüm. En büyük özlemim… Bugün yine Kanlıca'da buluşucağız sana en sevdiğin çiçekleri ve en güzel Beste’ni getireceğim. Tüm babaların Babalar gününü kutluyorum."