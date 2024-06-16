Ünlülerden Babalar Günü paylaşımları

DOĞA RUTKAY KAMAL



"Şu dünya güzeli üç evladımızla geçen her gün seninle ilgili ne düşünüyoruz biliyor musun? Sen sevgi dolu, harika, nazik, şefkatli, anlayışlı, sakin, komik, problem çözücü, dert etmeyici, şifacı, bilgili, görgülü, çok sevecen, hiç bir istek karşısında üşenmeyen, çocukların tüm hayallerini gerçekleştirmeye çalışan, gerçekçi, dürüst,cömert, cesur, basketçi, yüzücü, çok iyi makarnalar yapan çok enfes bir babasın. Baba gibi babalar günün kutlu olsun seni seviyoruz. Emre & Piraye & Rutkay ve ben."