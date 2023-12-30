Ünlülerden Galatasaray-Fenerbahçe'nin maça çıkmama kararına destek

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapacağı maç başka bir tarihe ertelendi. Atatürk pankartı ve görseli taşıyan tişörtlerin giyilmesine izin verilmemesi üzerine Galatasaray ve Fenerbahçe maça çıkmama ve Türkiye'ye dönme kararı aldı. Ünlüler sosyal medya hesaplarından bu kararı destekleyen paylaşımlarda bulundu.

Ünlülerden Galatasaray-Fenerbahçe'nin maça çıkmama kararına destek - 1

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı önce krize dönüştü, ardından ileri bir tarihe ertelendi. Maça saatler kala Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa'da, Suudi yönetiminin Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı, tişörtü ve İstiklal Marşı'na izin verilmeyeceği öne sürüldü. 

Ünlü isimler, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kararını destekleyerek sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı...

SÜPER KUPA MAÇI İÇİN ERTELEME KARARI

N-LIFE HABERLERİ

Ünlülerden Galatasaray-Fenerbahçe'nin maça çıkmama kararına destek - 2

Ali Sunal

Ünlülerden Galatasaray-Fenerbahçe'nin maça çıkmama kararına destek - 3

Hülya Koçyiğit

“Yurtta sulh, cihanda sulh.”

Ünlülerden Galatasaray-Fenerbahçe'nin maça çıkmama kararına destek - 4

Ebru Akel

"Bir dakika, ne dediniz.. ?! Duymadık..
Duruşumuz belli, çizgimiz net.
Başımız dik, sevgimiz tam.
ATATÜRK ATAM
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!
Egemenlik; kayıtsız, şartsız milletimindir"

Ünlülerden Galatasaray-Fenerbahçe'nin maça çıkmama kararına destek - 5

Gonca Vuslateri

"Helal olsun size! Helal olsun! Fenerbahçe ve Galatasaray"

Ünlülerden Galatasaray-Fenerbahçe'nin maça çıkmama kararına destek - 6

Cem Yılmaz

Ünlülerden Galatasaray-Fenerbahçe'nin maça çıkmama kararına destek - 7

Ajda Pekkan

Ünlülerden Galatasaray-Fenerbahçe'nin maça çıkmama kararına destek - 8

Filiz Akın

"Dünyanın gördüğü en büyük lider olan Atatürk, kırmızı çigimizdir” diyerek maça çıkmayıp yurda dönme kararı alan futbolun dev isimleri Galatasaray ve Fenerbahçe'yi kutluyoruz
Yurtta sulh, cihanda sulh..."

Ünlülerden Galatasaray-Fenerbahçe'nin maça çıkmama kararına destek - 9

Doğa Rutkay Kamal

"Yurtta sulh, cihanda sulh"
Mustafa Kemal Atatürk

Ünlülerden Galatasaray-Fenerbahçe'nin maça çıkmama kararına destek - 10

Türkan Şoray

Ünlülerden Galatasaray-Fenerbahçe'nin maça çıkmama kararına destek - 11

Süha Uygur

"Yakışanı yaptınız…
İki büyük camiaya da teşekkür ediyorum…
Ülkemizin onuru, gururu,şerefi ve haysiyeti her şeyden önemlidir.
Galatasaray
Fenerbahçe
Atamizindeyiz
Yurtta sulh cihanda sulh
Ne mutlu Türküm diyene..."

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