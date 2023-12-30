Ünlülerden Galatasaray-Fenerbahçe'nin maça çıkmama kararına destek

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı önce krize dönüştü, ardından ileri bir tarihe ertelendi. Maça saatler kala Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa'da, Suudi yönetiminin Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı, tişörtü ve İstiklal Marşı'na izin verilmeyeceği öne sürüldü.



Ünlü isimler, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kararını destekleyerek sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı...

SÜPER KUPA MAÇI İÇİN ERTELEME KARARI