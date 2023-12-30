Ünlülerden Galatasaray-Fenerbahçe'nin maça çıkmama kararına destek
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapacağı maç başka bir tarihe ertelendi. Atatürk pankartı ve görseli taşıyan tişörtlerin giyilmesine izin verilmemesi üzerine Galatasaray ve Fenerbahçe maça çıkmama ve Türkiye'ye dönme kararı aldı. Ünlüler sosyal medya hesaplarından bu kararı destekleyen paylaşımlarda bulundu.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı önce krize dönüştü, ardından ileri bir tarihe ertelendi. Maça saatler kala Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa'da, Suudi yönetiminin Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı, tişörtü ve İstiklal Marşı'na izin verilmeyeceği öne sürüldü.
Ünlü isimler, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kararını destekleyerek sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı...