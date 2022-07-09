Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları

Kenan Doğulu

"Sevdiklerimizle sımsıkı sarıldığımız, güneşli, neşeli, huzurlu, kavuşmalı, barışmalı ve eğlenceli bir bayram geçirmemizi diliyorum. Tüm bu mutlu anları yaşarken de unutmamız gerektiğine inandığım, değişen dünyada yeni zamanın hassasiyetlerine eklemek zorunda olduğumuz doğayı unutmayalım isterim. Bayram sürecinde benim de sahnede olacağım Ege - Akdeniz iklim kuşağı içerisinde geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınları, hepimizi çok üzdü. Hatırlamanın bile bizi üzdüğü o günler, bize çok ciddi bir uyarı olmalı. Lütfen, hassas alanlarda çeşitli sebeplerle felakete sebep olmayalım. Doğayla kaybettiğimiz bağımızı geri kazanmaya çalıştığımız, doğaya sadece tatil için değil yaşam için de ihtiyaç duyduğumuzu unutmadığımız bir bayram olsun bu bayram."