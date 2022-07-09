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Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları

Haberler - ntv.com.tr | 09.07.2022 - 13:18 - Son Güncelleme : 09.07.2022 - 13:35

Eğlence ve sanat dünyasının tanınmış isimleri sosyal medya üzerinden sevenlerinin bayramını kutladı. İşte ünlülerin Kurban Bayramı paylaşımları...

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - 1

Kenan Doğulu

"Sevdiklerimizle sımsıkı sarıldığımız, güneşli, neşeli, huzurlu, kavuşmalı, barışmalı ve eğlenceli bir bayram geçirmemizi diliyorum. Tüm bu mutlu anları yaşarken de unutmamız gerektiğine inandığım, değişen dünyada yeni zamanın hassasiyetlerine eklemek zorunda olduğumuz doğayı unutmayalım isterim. Bayram sürecinde benim de sahnede olacağım Ege - Akdeniz iklim kuşağı içerisinde geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınları, hepimizi çok üzdü. Hatırlamanın bile bizi üzdüğü o günler, bize çok ciddi bir uyarı olmalı. Lütfen, hassas alanlarda çeşitli sebeplerle felakete sebep olmayalım. Doğayla kaybettiğimiz bağımızı geri kazanmaya çalıştığımız, doğaya sadece tatil için değil yaşam için de ihtiyaç duyduğumuzu unutmadığımız bir bayram olsun bu bayram."

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - 2

Pelin Karahan

"Herkese mutlu bayramlaaaarrrr"

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - 3

Engin Akyürek

"İyi Bayramlar"

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - 4

Doğa Rutkay Kamal

"İyi bayramlarınız olsun"

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - 5

Hülya Koçyiğit

"Herkese sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlar dilerim."

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - 6

Hadise

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - 7

Sibel Can

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - 8

Selin Şekerci

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - 9

Berfu Yenenler

"Herkese iyi bayramlar bonusu"

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - 10

Ali Biçim

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - 11

Demet Akbağ

"İyi bayramlar"

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - 12

Serdar Ortaç

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - 13

Ajda Pekkan

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - 14

Fatmagül Fakı

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - 15

Melisa Aslı Pamuk

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