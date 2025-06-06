Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları
Ünlü isimler sosyal medya üzerinden Kurban Bayramı mesajları paylaştı.
Eğlence ve sanat dünyasının tanınmış isimleri sosyal medya üzerinden sevenlerinin bayramını kutladı.
Eğlence ve sanat dünyasının tanınmış isimleri sosyal medya üzerinden sevenlerinin bayramını kutladı.
Anıl Altan "İyi bayramlar" notuyla paylaşım yaptı.
Seda Bakan, kızlarının oyun oynadığı anları "İyi bayramlar" notuyla takipçileriyle paylaştı.
Oyuncu İlker Aksum, kızı ve eşiyle verdiği pozu sosyal medya hesabında yayınladı.
Oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak, eşi ve oğluyla verdiği poza "Herkese iyi bayramlar. Radara yakalandık mı acaba gerginliğinden her fotoğrafta biraz fazla gülmüşüm" notunu düştü.
Müge Boz ve Caner Erdeniz, çocukları Vina ve Rika ile aile pozunu "Mutlu Bayramlar" notuyla paylaştı.
Perihan Savaş
"İyi bayramlar"
Fatih Terim
"Herkese mutlu, sağlıklı ve huzur dolu bayramlar dileriz."