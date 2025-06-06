Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları

Ünlü isimler sosyal medya üzerinden Kurban Bayramı mesajları paylaştı.

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - 1

Eğlence ve sanat dünyasının tanınmış isimleri sosyal medya üzerinden sevenlerinin bayramını kutladı.

N-LIFE HABERLERİ

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - 2

Anıl Altan "İyi bayramlar" notuyla paylaşım yaptı.

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - 3

Seda Bakan, kızlarının oyun oynadığı anları "İyi bayramlar" notuyla takipçileriyle paylaştı.

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - 4

Oyuncu İlker Aksum, kızı ve eşiyle verdiği pozu sosyal medya hesabında yayınladı.

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - 5

Oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak, eşi ve oğluyla verdiği poza "Herkese iyi bayramlar. Radara yakalandık mı acaba gerginliğinden her fotoğrafta biraz fazla gülmüşüm" notunu düştü.

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - 6

Müge Boz ve Caner Erdeniz, çocukları Vina ve Rika ile aile pozunu "Mutlu Bayramlar" notuyla paylaştı.

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - 7

Perihan Savaş

"İyi bayramlar"

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları - 8

Fatih Terim

"Herkese mutlu, sağlıklı ve huzur dolu bayramlar dileriz."

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