Ünlülerden Milli Takım'a tebrik yağdı: Gurur duyuyoruz sizlerle

EURO 2024'TE ÇEYREK FİNALDE

A Milli Takım'ın EURO 2024'ün son 16 maçında Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale kalması Türkiye'nin dört bir yanında büyük coşkuyla kutlandı. Bu coşkuya ünlüler de ortak oldu. İşte ünlü isimlerin Milli Takım'a tebrik paylaşımları...