Ünlülerden Milli Takım'a tebrik yağdı: Gurur duyuyoruz sizlerle
Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Milli Takım'a destek verdi. İşte o paylaşımlar...
EURO 2024'TE ÇEYREK FİNALDE
A Milli Takım'ın EURO 2024'ün son 16 maçında Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale kalması Türkiye'nin dört bir yanında büyük coşkuyla kutlandı. Bu coşkuya ünlüler de ortak oldu. İşte ünlü isimlerin Milli Takım'a tebrik paylaşımları...