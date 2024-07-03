Ünlülerden Milli Takım'a tebrik yağdı: Gurur duyuyoruz sizlerle

Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Milli Takım'a destek verdi. İşte o paylaşımlar...

Ünlülerden Milli Takım'a tebrik yağdı: Gurur duyuyoruz sizlerle - 1

EURO 2024'TE ÇEYREK FİNALDE

A Milli Takım'ın EURO 2024'ün son 16 maçında Avusturya'yı  2-1 yenerek çeyrek finale kalması Türkiye'nin dört bir yanında büyük coşkuyla kutlandı. Bu coşkuya ünlüler de ortak oldu. İşte ünlü isimlerin Milli Takım'a tebrik paylaşımları...

N-LIFE HABERLERİ

Ünlülerden Milli Takım'a tebrik yağdı: Gurur duyuyoruz sizlerle - 2

KENAN DOĞULU

Türkiye - Avusturya maçını Leipzig'te tribünde seyreden Kenan Doğulu, maç sonrası Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Hakan Çalhanoğlu ile fotoğraf çektirdi. Doğulu, paylaşımına "Gurur duyuyorum sizlerle canım kardeşlerim" notunu düştü.

Ünlülerden Milli Takım'a tebrik yağdı: Gurur duyuyoruz sizlerle - 3

ŞAHAN GÖKBAKAR

"Son saniye Mert kurtarışı... Muhteşemdi"

Ünlülerden Milli Takım'a tebrik yağdı: Gurur duyuyoruz sizlerle - 4

FİLİZ AKIN

"Hepinizi gönülden kutluyorum. Harikasınız evlatlar"

Ünlülerden Milli Takım'a tebrik yağdı: Gurur duyuyoruz sizlerle - 5

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT

"Size helal olsun"

Ünlülerden Milli Takım'a tebrik yağdı: Gurur duyuyoruz sizlerle - 6

TOLGAHAN SAYIŞMAN

"Herkes muazzamdı helal olsun. Bu arada gördüğüm en iyi son saniye kurtarışı olabilir"

Ünlülerden Milli Takım'a tebrik yağdı: Gurur duyuyoruz sizlerle - 7

BEHZAT UYGUR

"Tebrikler milli takım. Bence o müthiş müvadelenin fotoğrafı Mert'in bu olağanüstü kurtarışı oldu."

Ünlülerden Milli Takım'a tebrik yağdı: Gurur duyuyoruz sizlerle - 8

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