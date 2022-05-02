Ünlülerden Ramazan Bayramı mesajları

Haberler | 02.05.2022 - 11:37 - Son Güncelleme : 02.05.2022 - 11:49

Eğlence ve sanat dünyasının tanınmış isimleri sosyal medya üzerinden sevenlerinin bayramını kutladı. İşte ünlülerin Ramazan Bayramı paylaşımları...

Ünlülerden Ramazan Bayramı mesajları - 1

Doğa Rutkay

"Neşeli bayramlar"

Ünlülerden Ramazan Bayramı mesajları - 2

Çağla Şikel

"Mutlu bayramlaaaarrrrr"

Ünlülerden Ramazan Bayramı mesajları - 3

Burcu Esmersoy

"Musmutlu bayramlaaaaaar"

Ünlülerden Ramazan Bayramı mesajları - 4

Mesut Özil

"Ramazan bayramınız mübarek olsun!"

Ünlülerden Ramazan Bayramı mesajları - 5

Özge Ulusoy

"Herkese şeker tadında bayram dilerim."

Ünlülerden Ramazan Bayramı mesajları - 6

Burçin Terzioğlu

"İyi bayramlar"

Ünlülerden Ramazan Bayramı mesajları - 7

Ajda Pekkan

Ünlülerden Ramazan Bayramı mesajları - 8

Hülya Koçyiğit

"Dostluğu, sevgiyi, geleceği, soframızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, aile bütünlüğümüzü, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim."

Ünlülerden Ramazan Bayramı mesajları - 9

Hatice Aslan

"Ramazan bayramınız kutlu olsun.
Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim."

Ünlülerden Ramazan Bayramı mesajları - 10

Ata Demirer

"İyi bayramlar"

Ünlülerden Ramazan Bayramı mesajları - 11

Acun Ilıcalı

Ünlülerden Ramazan Bayramı mesajları - 12

Hadise

Ünlülerden Ramazan Bayramı mesajları - 13

Ümit Erdim

Ünlülerden Ramazan Bayramı mesajları - 14

Armağan Çağlayan

"Daha nicelerine… Hayatımız bayram olsun."

Ünlülerden Ramazan Bayramı mesajları - 15

Kenan Doğulu

"Kırgınlıklarımızı unuttuğumuz, küstüklerimizle barıştığımız, paylaşmayı hatırladığımız, sımsıkı sarıldığımız, hep bir arada olduğumuz, sevgi, umut ve mutluluk dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle."

Ünlülerden Ramazan Bayramı mesajları - 16

Işın Karaca

"Ramazan bayramımız şeker tadında geçsin..
küslerin barıştığı, mutluluk ve huzurun bizi sarmaladığı bir bayram olsun."

N-LIFE HABERLERİ

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