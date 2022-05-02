Ünlülerden Ramazan Bayramı mesajları

Haberler | 02.05.2022 - 11:37 - Son Güncelleme : 02.05.2022 - 11:49
"Neşeli bayramlar"
"Mutlu bayramlaaaarrrrr"
"Musmutlu bayramlaaaaaar"
"Ramazan bayramınız mübarek olsun!"
"Herkese şeker tadında bayram dilerim."
"İyi bayramlar"
"Dostluğu, sevgiyi, geleceği, soframızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, aile bütünlüğümüzü, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim."
"Ramazan bayramınız kutlu olsun.
Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim."
"İyi bayramlar"
"Daha nicelerine… Hayatımız bayram olsun."
"Kırgınlıklarımızı unuttuğumuz, küstüklerimizle barıştığımız, paylaşmayı hatırladığımız, sımsıkı sarıldığımız, hep bir arada olduğumuz, sevgi, umut ve mutluluk dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle."
"Ramazan bayramımız şeker tadında geçsin..
küslerin barıştığı, mutluluk ve huzurun bizi sarmaladığı bir bayram olsun."