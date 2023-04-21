Ünlülerden Ramazan Bayramı mesajları

"İyi bayramlar."
"Mutlu bayramlar. Huzurlu, keyifli, sevdiklerinizle birlikte, hep dilediğiniz gibi geçsin."
"Mutlu, huzulur, neşe dolu... Şeker gibi bir bayram olsun."
"Sağlıkla, huzurla ve sevdiklerimize birlikte iyi bayramlar diliyorum."
"Dostluğu, sevgiyi, geleceği, hüznümüzü, acımızı, umudumuzu paylaştığımız bir bayram... Mutlu bayramlar."
"Herkese sevdikleriyle, mutlu sağlıklı nice bayramlar..."
"İyi bayramlar diliyorum."
"Tüm sevdiklerime, sevenlerime iyi bayramlar dilerim. Nice güzel günleriniz olsun."
"Güzel bayramlar"
"Bu bayram içimiz buruk, kaybımız büyük. Şubat ayında yaşanan felaketin acısı hâlâ taze. Umutların yeşereceği nice bayramlara... "