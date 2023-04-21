Ünlülerden Ramazan Bayramı mesajları

Eğlence ve sanat dünyasının tanınmış isimleri sosyal medya üzerinden sevenlerinin bayramını kutladı. İşte ünlülerin Ramazan Bayramı paylaşımları...

Ünlülerden Ramazan Bayramı mesajları - 1

URAZ KAYGILAROĞLU

"İyi bayramlar."

N-LIFE HABERLERİ

Ünlülerden Ramazan Bayramı mesajları - 2

BURCU ESMERSOY

"Mutlu bayramlar. Huzurlu, keyifli, sevdiklerinizle birlikte, hep dilediğiniz gibi geçsin."

Ünlülerden Ramazan Bayramı mesajları - 3

TARKAN

"Mutlu, huzulur, neşe dolu... Şeker gibi bir bayram olsun."

Ünlülerden Ramazan Bayramı mesajları - 4

SİBEL CAN

"Sağlıkla, huzurla ve sevdiklerimize birlikte iyi bayramlar diliyorum."

Ünlülerden Ramazan Bayramı mesajları - 5

KENAN DOĞULU

"Dostluğu, sevgiyi, geleceği, hüznümüzü, acımızı, umudumuzu paylaştığımız bir bayram... Mutlu bayramlar."

Ünlülerden Ramazan Bayramı mesajları - 6

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

"Herkese sevdikleriyle, mutlu sağlıklı nice bayramlar..."

Ünlülerden Ramazan Bayramı mesajları - 7

ATA DEMİRER 

"İyi bayramlar diliyorum."

Ünlülerden Ramazan Bayramı mesajları - 8

CEM YILMAZ

"Tüm sevdiklerime, sevenlerime iyi bayramlar dilerim. Nice güzel günleriniz olsun."

Ünlülerden Ramazan Bayramı mesajları - 9

DEMET ÖZDEMİR

"Güzel bayramlar"

Ünlülerden Ramazan Bayramı mesajları - 10

DEMET AKBAĞ

"Bu bayram içimiz buruk, kaybımız büyük. Şubat ayında yaşanan felaketin acısı hâlâ taze. Umutların yeşereceği nice bayramlara... "

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