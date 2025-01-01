Ünlülerden yeni yıl paylaşımları: Hayallere inanmaya devam et

Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yayınladıkları karelerle 2025'i karşıladı. Bazıları mutlu aile pozlarını paylaşırken bazıları da sevgilisiyle ilk karesini takipçilerinin beğenisine sundu. İşte ünlü isimlerin yeni yıl dilekleri...

Ünlülerden yeni yıl paylaşımları: Hayallere inanmaya devam et - 1

BEBEK HEYECANI YAŞAYANLAR

Eylül 2024'te İtalya'da dünyaevine giren Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, şimdilerde bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor. Heyecanla oğullarını bekleyen ünlü çiftten Yıldırım, eşi Pınar Deniz'i öptüğü kareyi takipçileriyle paylaştı.

N-LIFE HABERLERİ

Ünlülerden yeni yıl paylaşımları: Hayallere inanmaya devam et - 2

Bebek heyecanı yaşayan ünlü çiftler arasında yer alan eslihan Atagül ve Kadir Doğulu da 2025'i "Çok güzel geçsin bu yıl" sözleriyle karşıladı. Oyuncu çiftin de oğlu olacak.

Ünlülerden yeni yıl paylaşımları: Hayallere inanmaya devam et - 3

Zeynep-Volkan Demirel çifti de 2025'i kızlarıyla karşıladı. 3. kez anne olmaya hazırlanan ve bir kız bebek bekleyen Zeynep Demirel, aile pozuna "Mutlu yıllar herkese" notunu düştü.

Ünlülerden yeni yıl paylaşımları: Hayallere inanmaya devam et - 4

AŞIKLARDAN İLK PAYLAŞIM

Bir süredir aşk yaşayan Hazal Subaşı ile Oğuzhan Koç çiftinden de birlikte ilk paylaşım geldi.

Ünlülerden yeni yıl paylaşımları: Hayallere inanmaya devam et - 5

"2025 YILINDAN BEKLEDİKLERİM 1985 İLE AYNI"

Cem Yılmaz, yeni yıl için yaptığı paylaşımda "2025 yılından beklediklerim, 1985 ile aynı. Diliyoruz, istiyoruz, bazen veriyor bazen vermiyor, biz yine istiyoruz. Hepimize sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir yıl dilerim. Sevdiklerinizle mutlu olun. Hoş geldin 2025, hoş geldin 52'nci yaşım, hoş geldin sahnede 30'uncu senem. Tekrar söylüyorum; sevdiklerinizle mutlu bir yıl olsun. Sevdiklerinize de söyleyin, mutlu olsunlar" ifadelerini kullandı.

Ünlülerden yeni yıl paylaşımları: Hayallere inanmaya devam et - 6

Aşkları dolu dizgin devam eden Hande Erçel ile Hakan Sabancı da yeni yılı birlikte karşıladı. İkili mutluluk pozunu takipçileriyle paylaştı.

Ünlülerden yeni yıl paylaşımları: Hayallere inanmaya devam et - 7

"BU SENE BİZİM YILIMIZDI"

Uzun süredir kendisi gibi oyuncu Hakan Kurtaş ile aşk yaşayan Birce Akalay da sevgilisiyle pozunu "Haksızlık etmeyelim kimseye ama bu sene bizim yılımızdı. Teşekkürler, 2024! Yeni yılda görüşürüz. Hayallere inanmaya ve sevmeye devam et. Çünkü cevap aşktır" diyepaylaştı.

Ünlülerden yeni yıl paylaşımları: Hayallere inanmaya devam et - 8

"2024, ÇIK CANIM DIŞARI"

Uzun yıllardır oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşayan şarkıcı Sıla Gençoğlu ise yeni yıl paylaşımında "Sağlıklı, umut dolu, şapşahane bir yıl olsun. Herkese iyi seneler. 2025’e selamlar… 2024, çık canım dışarı" ifadelerini kullandı.

Ünlülerden yeni yıl paylaşımları: Hayallere inanmaya devam et - 9

Şimdilerde Se Ağlama İstanbul dizisindeki performansıyla gündemde olan Simay Barlas, basketbolcu sevgilisi Soner Korkmaz ile yeni yıl pozu verdi.

Ünlülerden yeni yıl paylaşımları: Hayallere inanmaya devam et - 10

"GÜZEL BİTTİN 2024"

2024 yılında dünyaevine giren ünlü isimler arasında yer alan oyuncu Merve Dizdar, eşi Cihan Ayger ile fotoğrafına "2024 güzel bittin. Benim için çok hem de" notunu düştü.

Ünlülerden yeni yıl paylaşımları: Hayallere inanmaya devam et - 11

MUTLU AİLE POZLARI

Berkin Gökbudak ile mutlu bir evliliği ve Elay adından bir kızı olan Aslı Enver, ailesiyle pozuna "Mutlu yıllar" notunu düştü.

Ünlülerden yeni yıl paylaşımları: Hayallere inanmaya devam et - 12

"MUCİZELER SİZİNLE OLSUN"

2024 yılında kızları Mire Milena'ya kavuşan Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay çiftinden Atiksoy da mutlu aile pozuna "Mucizeler sizinle olsun. Mutlu yıllar" ifadelerini not düştü.

Ünlülerden yeni yıl paylaşımları: Hayallere inanmaya devam et - 13

Şimdilerde Gassal dizisiyle adından söz ettiren Ahmet Kural da eşi Çağla Gizem ve oğlu Kemal ile fotoğrafını paylaştı. Kural, "Herkese iyi seneler" ifadelerini kullandı.

Ünlülerden yeni yıl paylaşımları: Hayallere inanmaya devam et - 14

Yönetmen Fırat Parlak ile gözlerden uzak mutlu bir evliliği ve iki oğlu olan oyuncu Burcu Kara da yeni yılı şu sözlerle kutladı:

"Hepimize ve sevdiklerimize sağlıklı, neşeli ve bereketli bir yıl diliyoruz. Mutlu yıllar."

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