Ünlülerden yeni yıl paylaşımları: Hayallere inanmaya devam et
Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yayınladıkları karelerle 2025'i karşıladı. Bazıları mutlu aile pozlarını paylaşırken bazıları da sevgilisiyle ilk karesini takipçilerinin beğenisine sundu. İşte ünlü isimlerin yeni yıl dilekleri...
BEBEK HEYECANI YAŞAYANLAR
Eylül 2024'te İtalya'da dünyaevine giren Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, şimdilerde bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor. Heyecanla oğullarını bekleyen ünlü çiftten Yıldırım, eşi Pınar Deniz'i öptüğü kareyi takipçileriyle paylaştı.