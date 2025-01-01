Ünlülerden yeni yıl paylaşımları: Hayallere inanmaya devam et

Yönetmen Fırat Parlak ile gözlerden uzak mutlu bir evliliği ve iki oğlu olan oyuncu Burcu Kara da yeni yılı şu sözlerle kutladı:

"Hepimize ve sevdiklerimize sağlıklı, neşeli ve bereketli bir yıl diliyoruz. Mutlu yıllar."