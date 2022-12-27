Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları

BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN

Oyuncu Bartu Küçükçağlayan, kendisinde diskalkuli (matematiksel öğrenme güçlüğü) olduğunu söylemişti. Oyuncu "Diskalkuli var bende. Sayılarla ilgili problem yaşıyorum. Dört işlemle hiç aram yok. Küçükken çarpım tablosunu ezberlemiştim ama genelde parmak hesabı yapıyorum O da bir yere kadar idare ediyor" demişti.