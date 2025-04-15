Usta aktörün evini fareler bastı | Ölümcül hastalık malikanede kol geziyor
ABD'li aktör Gene Hackman'in eşi Betsy Arakawa, Şubat ayında Santa Fe'deki malikanelerinde ölü bulundu. Ünlü çiftin milyonlarca dolarlık evini fareler bastı.
Hollywood yıldızı Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa, ABD'nin New Mexico eyaletindeki evlerinde köpekleriyle ölü bulunmuştu.
65 yaşındaki Arakawa'nın hantavirüs adı verilen kemirgen kaynaklı bir hastalıktan öldüğünü ortaya çıkarken; ileri derece Alzheimer hastalığı olan Hackman'ın (95) ise bir hafta sonra öldüğü açıklandı. Böbrek ve kalp rahatsızlığından hayatını kaybeden Hackman'ın, eşi Arakawa'nın öldüğünden habersiz olabileceği açıklanmıştı.
Çiftin 12 yaşındaki köpeğinin de açlık ve susuzluktan öldüğü anlaşıldı.