Usta aktörün evini fareler bastı | Ölümcül hastalık malikanede kol geziyor

ABD'li aktör Gene Hackman'in eşi Betsy Arakawa, Şubat ayında Santa Fe'deki malikanelerinde ölü bulundu. Ünlü çiftin milyonlarca dolarlık evini fareler bastı.

Usta aktörün evini fareler bastı | Ölümcül hastalık malikanede kol geziyor - 1

Hollywood yıldızı Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa, ABD'nin New Mexico eyaletindeki evlerinde köpekleriyle ölü bulunmuştu.

65 yaşındaki Arakawa'nın hantavirüs adı verilen kemirgen kaynaklı bir hastalıktan öldüğünü ortaya çıkarken; ileri derece Alzheimer hastalığı olan Hackman'ın (95) ise bir hafta sonra öldüğü açıklandı. Böbrek ve kalp rahatsızlığından hayatını kaybeden Hackman'ın, eşi Arakawa'nın öldüğünden habersiz olabileceği açıklanmıştı.

Çiftin 12 yaşındaki köpeğinin de açlık ve susuzluktan öldüğü anlaşıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Usta aktörün evini fareler bastı | Ölümcül hastalık malikanede kol geziyor - 2

MALİKANE HASTALIK YAYIYOR

Daily Mail'in haberine göre çiftin 4 milyon dolarlık malikanesinin ölümcül bir hastalık yayan farelerle dolu olduğu ortaya çıktı. Ünlü çiftin evde ölü bulunmasından bir hafta sonra, New Mexico Halk Sağlığı Departmanı mülkte bir sağlık değerlendirmesi yaptı.

Öü kemirgenlerin ve yuvalarının, Hackman mülkündeki 8 ayrı müştemilatta bulunduğu ve burayı hantavirüs için bir üreme alanı haline getirdikleri ortaya çıktı.

Usta aktörün evini fareler bastı | Ölümcül hastalık malikanede kol geziyor - 3

Ölümcül olan hantavirüs genellikle bodrum veya çatı katında olabilecek kemirgen idrar ve dışkılardan yayılır. Malikanenin farklı bölgelerinde hayvan dışkılarına ve ölülerine rastlanıldı.

Yetkililer, evin asıl yaşama alanının kemirgen istilası belirtisi olmadan "düşük riskli" kabul edildiğini ortaya koydu.

Usta aktörün evini fareler bastı | Ölümcül hastalık malikanede kol geziyor - 4

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüs ilk olarak 1978'de Güney Kore'de ölümcül bir hastalık olarak kayda geçti. 

Hantavirüs, kemirgenler aracılığıyla insanlara bulaşabilen ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir RNA virüsüdür. Hantavirüs, enfekte kemirgenlerin dışkısı, idrarı veya tükürüğü yoluyla insanlara bulaşabilir. Bu hayvanların atıklarıyla kirlenmiş ortamlarda, özellikle temizlik yaparken veya doğrudan temas halinde risk daha yüksektir. İnsandan insana bulaşma durumu ise nadirdir.

Usta aktörün evini fareler bastı | Ölümcül hastalık malikanede kol geziyor - 5

Yetkililer, vakalardan birinin, mağdurun kemirgen atıklarını süpürmesiyle enfekte olduğunu, diğerinin ise bir istila sırasında evde bu virüse maruz kalmış olabileceğini belirtti. Ancak son vakada fare enfeksiyonuna dair herhangi bir bulgu bulunmaması, hastalıkla ilgili soru işaretleri yarattı.

HANTAVİRÜS BELİRTİLERİ

Hantavirüs enfeksiyonunun belirtileri, enfeksiyonun türüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Erken belirtiler arasında yorgunluk, ateş, kas ve baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma bulunur. 4 ila 10 gün sonra nefes darlığı ve akciğer ödemi gibi daha ciddi semptomlar ortaya çıkabilir. ​

Şimdilerde hantavirüse karşı spesifik bir tedavi veya aşı yöntemi bulunmuyor ancak erken teşhis, hastalığın seyrini olumlu yönde etkileyebilir.

Hastalıktan korunabilmek için kemirgenlerin ev ve iş yerlerine girişini engellemek, yiyecekleri kapalı kaplarda saklamak, kemirgen dışkısı ve idrarı bulunan alanları temizlerken dikkatli olmak büyük önem taşır.

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