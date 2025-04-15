Usta aktörün evini fareler bastı | Ölümcül hastalık malikanede kol geziyor

MALİKANE HASTALIK YAYIYOR

Daily Mail'in haberine göre çiftin 4 milyon dolarlık malikanesinin ölümcül bir hastalık yayan farelerle dolu olduğu ortaya çıktı. Ünlü çiftin evde ölü bulunmasından bir hafta sonra, New Mexico Halk Sağlığı Departmanı mülkte bir sağlık değerlendirmesi yaptı.

Öü kemirgenlerin ve yuvalarının, Hackman mülkündeki 8 ayrı müştemilatta bulunduğu ve burayı hantavirüs için bir üreme alanı haline getirdikleri ortaya çıktı.