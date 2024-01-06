Usta sanatçı Ayla Algan son yolculuğuna uğurlandı
Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren tiyatro ve sinema oyuncusu Ayla Algan, geçirdiği beyin kanaması sonucu 86 yaşında hayatını kaybetti. Algan için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Ardından sanatçı, Teşvikiye Camisi'nde kılınan namazla son yolculuğuna uğurlandı.
Beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi.