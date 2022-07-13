Usta sanatçı Sezen Aksu 68 yaşında: Benim, senin, hepimizin Sezen Aksu'su o…

Haberler | 13.07.2022 - 14:05
Sezen Aksu, 1975'te çıktığı müzik yolculuğunda Onno Tunç ve Aysel Gürel’le birlikte yaptığı şarkılarla zirveye ulaştı. Aksu, 'Sen Ağlama'dan 'Geri Dön'e 'Beni Unutma'dan 'Tutuklu'ya hepimizin hayatına dokunan onlarca şarkıya imza atttı.
SEDA SAYAN
"Doğum günün kutlu olsun KRALİÇE. Halk ozanı kocaman yürekli Sezen'im sen iyi sağlıklı ve varool"
GÜLBEN ERGEN
"Dağ gibi bir kadındır o.
Kitap gibi.
Can gibi.
Yoldaş gibi tüm sevinçlere, kederlere, doğumlara, ölümlere şahit…
Dokunmadan el tutandır o
Kulağından kalbine uzanan yoldur o
Benim, senin, hepimizin Sezen Aksu'su o…
İyi ki doğdun, ama iyi ki…"
BETÜL DEMİR
MABEL MATİZ
"Her yaşımın ışığı.
İyi ki doğdun hocam, yol gösterenim, canım Sezen.
Gönlünce, pırıl pırıl bir yaş dilerim."
Matiz, bir de yıllar önce kalema alınan bir yazıyı Instagram hesabından yayınladı.