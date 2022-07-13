Usta sanatçı Sezen Aksu 68 yaşında: Benim, senin, hepimizin Sezen Aksu'su o…

GÜLBEN ERGEN



"Dağ gibi bir kadındır o.

Kitap gibi.

Can gibi.

Yoldaş gibi tüm sevinçlere, kederlere, doğumlara, ölümlere şahit…

Dokunmadan el tutandır o

Kulağından kalbine uzanan yoldur o

Benim, senin, hepimizin Sezen Aksu'su o…

İyi ki doğdun, ama iyi ki…"