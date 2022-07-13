Galeri

Usta sanatçı Sezen Aksu 68 yaşında: Benim, senin, hepimizin Sezen Aksu'su o…

Haberler | 13.07.2022 - 14:05

'Sen Ağlama'dan 'Geri Dön'e 'Beni Unutma'dan 'Tutuklu'ya hepimizin hayatına dokunan onlarca şarkıya imza atan Sezen Aksu 68. yaşını kutluyor. Sanat dünyasının ünlü isimleri de Aksu’nun doğum gününe özel mesajlar paylaşıyor.

Usta sanatçı Sezen Aksu 68 yaşında: Benim, senin, hepimizin Sezen Aksu'su o… - 1

, 1975'te çıktığı müzik yolculuğunda Onno Tunç ve Aysel Gürel’le birlikte yaptığı şarkılarla zirveye ulaştı. Aksu, 'Sen Ağlama'dan 'Geri Dön'e 'Beni Unutma'dan 'Tutuklu'ya hepimizin hayatına dokunan onlarca şarkıya imza atttı.

'MİNİK SERÇE' SEZEN AKSU 68 YAŞINDA
(TIKLA İZLE)

Usta sanatçı Sezen Aksu 68 yaşında: Benim, senin, hepimizin Sezen Aksu'su o… - 2

SEDA SAYAN

"Doğum günün kutlu olsun KRALİÇE. Halk ozanı kocaman yürekli Sezen'im sen iyi sağlıklı ve varool"

Usta sanatçı Sezen Aksu 68 yaşında: Benim, senin, hepimizin Sezen Aksu'su o… - 3

GÜLBEN ERGEN

"Dağ gibi bir kadındır o.
Kitap gibi.
Can gibi.
Yoldaş gibi tüm sevinçlere, kederlere, doğumlara, ölümlere şahit…
Dokunmadan el tutandır o
Kulağından kalbine uzanan yoldur o
Benim, senin, hepimizin Sezen Aksu'su o…
İyi ki doğdun, ama iyi ki…"

Usta sanatçı Sezen Aksu 68 yaşında: Benim, senin, hepimizin Sezen Aksu'su o… - 4

BETÜL DEMİR

Usta sanatçı Sezen Aksu 68 yaşında: Benim, senin, hepimizin Sezen Aksu'su o… - 5

MABEL MATİZ

"Her yaşımın ışığı.
İyi ki doğdun hocam, yol gösterenim, canım Sezen.
Gönlünce, pırıl pırıl bir yaş dilerim."

Usta sanatçı Sezen Aksu 68 yaşında: Benim, senin, hepimizin Sezen Aksu'su o… - 6

Matiz, bir de yıllar önce kalema alınan bir yazıyı Instagram hesabından yayınladı.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER