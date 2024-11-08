Üvey Baba'nın "Halil"i Şemsi İnkaya yıllar sonra ortaya çıktı

"İNANDIRICILIĞIN KADAR SEYREDİLİRSİN"

"Üvey Baba" dizisiyle sık sık sosyal medyada gündeme gelen 85 yaşındaki oyuncu İnkaya, "Bende eski telefon var. Arkadaşlarım arıyor, söylüyor. O zaman o tarihte tutan diziler içerisinde iyi bir çıkış yaptı. Farklı bir tipti. İnandırıcıydı. İnandırıcılığın kadar seyredilirsin. İlk kötü rolümdü. Şirkette, 'Bu adam komedi yapıyor' ve yapar mı, yapamaz mı? diye ikiye ayrılmıştı" ifadelerini kullandı.