Üvey Baba'nın "Halil"i Şemsi İnkaya yıllar sonra ortaya çıktı

Bir döneme damga vuran Üvey Baba dizisinde canlandırdığı "Halil" karakteriyle akıllarda yer eden Şemsi İnkaya yıllar sonra ortaya çıktı. Telefonunda internet olmadığını söyleyen oyuncu, "İnternet olsaydı başım belaya girmişti, hapisteydim" dedi.

Üvey Baba'nın "Halil"i Şemsi İnkaya yıllar sonra ortaya çıktı - 1

Üvey Baba dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Şemsi İnkaya, yıllar sonra ilk kez konuştu.

Snob Magazin'e konuşan usta oyuncu "Çok görünmüyorsunuz?" sözlerine, "Görünecek halimiz kalmadı" dedi.

N-LIFE HABERLERİ

Üvey Baba'nın "Halil"i Şemsi İnkaya yıllar sonra ortaya çıktı - 2

"KİM BİLİR NELER YAZACAKTIM"

Ekrana dönmeyi planladığını beliren oyuncu "Dönüş olacak. Şu ortamda olup, olmayacağı da zor. Çekmekte çok zor iş, ödemeler de korkunç oldu. Düzeleceğiz. Projeleri takip ediyorum. İsim vermek istemiyorum ama yönetmen iyi çekmiş, oyuncu iyi oynamış dediğim isimler var" açıklamasını yaptı.

Kullandığı tuşlu telefonu gösteren oyuncu, "Bende internet yok, olsa başım belaya girmişti, hapisteydim. Kim bilir neler yazacaktım" dedi.

Üvey Baba'nın "Halil"i Şemsi İnkaya yıllar sonra ortaya çıktı - 3

"İNANDIRICILIĞIN KADAR SEYREDİLİRSİN"

"Üvey Baba" dizisiyle sık sık sosyal medyada gündeme gelen 85 yaşındaki oyuncu İnkaya, "Bende eski telefon var. Arkadaşlarım arıyor, söylüyor. O zaman o tarihte tutan diziler içerisinde iyi bir çıkış yaptı. Farklı bir tipti. İnandırıcıydı. İnandırıcılığın kadar seyredilirsin. İlk kötü rolümdü. Şirkette, 'Bu adam komedi yapıyor' ve yapar mı, yapamaz mı? diye ikiye ayrılmıştı" ifadelerini kullandı.

Üvey Baba'nın "Halil"i Şemsi İnkaya yıllar sonra ortaya çıktı - 4

Mesleğin zorluklarını kendilerinin çektiğini belirten İnkaya, "Yeşilçam kolay olmadı. O zaman böyle ödemeler yoktu. Senetler veriliyordu" diye konuştu.

Oyunculara tavsiye veren İnkaya, "Senaryoyu bir kere değil, 60 kere okusunlar. Yönetmenle göz göze gelsinler. İnandırıcılığınla seyredilirsin" açıklamasını yaptı.

Üvey Baba'nın "Halil"i Şemsi İnkaya yıllar sonra ortaya çıktı - 5

ŞEMSİ İNKAYA KİMDİR?

1939 yılında İstanbul'da dünayaya gelen oyuncu, sanat hayatına İ.Ü.T.B. Gençlik Tiyatrosu'nda amatör olarak başlamıştır. İlk oyunu Pabuçcu Ahmet'tir

Oyuncu, Kırık Kanatlar, Darbe, Üvey Baba, Kertenkele, Ben Onu Çok Sevdim, Gece Sesleri, İçerideki, Canikom, Ah Bu Gençlik ve Vur Patlasın Çal Oynasın ve daha birçok yapımda rol almıştır.

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