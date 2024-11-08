Üvey Baba'nın "Halil"i Şemsi İnkaya yıllar sonra ortaya çıktı
Bir döneme damga vuran Üvey Baba dizisinde canlandırdığı "Halil" karakteriyle akıllarda yer eden Şemsi İnkaya yıllar sonra ortaya çıktı. Telefonunda internet olmadığını söyleyen oyuncu, "İnternet olsaydı başım belaya girmişti, hapisteydim" dedi.
Üvey Baba dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Şemsi İnkaya, yıllar sonra ilk kez konuştu.
Snob Magazin'e konuşan usta oyuncu "Çok görünmüyorsunuz?" sözlerine, "Görünecek halimiz kalmadı" dedi.