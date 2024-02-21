Uzay şirketinin CEO'su oldu! Bridgit Mendler'dan şaşırtan karar

Disney yıldızı olarak kariyerine başlayan ABD'li oyuncu Bridgit Mendler, uzay teknolojileri üreten şirketin CEO'su oldu. Oyunculuk yapan ve son dönemde teknolojiye merak salan yıldız, bu duyurusunun ardından sürpriz bir haber daha paylaştı.

Uzay şirketinin CEO'su oldu! Bridgit Mendler'dan şaşırtan karar - 1

Bir dönem Disney'de yayınlanan Good Luck Charlie dizisiyle üne kavuşan Amerikalı oyuncu Bridgit Mendler şu sıralar gündeminde.

Son yıllarda Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Harvard Hukuk Fakültesi'nde eğitim alan 31 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı, Northwood Space adlı şirketinin CEO'su olarak görev yapacağını duyurdu.

N-LIFE HABERLERİ

Uzay şirketinin CEO'su oldu! Bridgit Mendler'dan şaşırtan karar - 2

Kaliforniya'da kurulan şirketin CEO'su olduğunu açıklayan oyuncu, kariyerinde yeni bir döneme adım attı.

Uzay şirketinin CEO'su oldu! Bridgit Mendler'dan şaşırtan karar - 3

"Northwood" oyuncunun pandemi döneminde zaman geçirdiği New Hampshire'daki gölden adını alıyor.

Uzay şirketinin CEO'su oldu! Bridgit Mendler'dan şaşırtan karar - 4

"Dünya ve uzay arasında bir veri otoyolu" oluşturma misyonuyla yola çıkan şirketin CEO'su olduğunu açıklayarak gündem olan oyuncu, sosyal medya hesabında şaşırtıcı bir haber daha yayınladı.

Uzay şirketinin CEO'su oldu! Bridgit Mendler'dan şaşırtan karar - 5

İKİNCİ SÜRPRİZ

Mendler, 2022 yılında bir erkek çocuk evlat edindiğini açıkladı. Şimdilerde 4 yaşında olan oğlu hakkında oyuncu "Ebeveyn olmak en büyük hediyem oldu" dedi.

Uzay şirketinin CEO'su oldu! Bridgit Mendler'dan şaşırtan karar - 6

Mendler 2019 yılından beri Griffin Cleverly ile evli ancak çift özel hayatlarını gizli tutmayı tercih ediyor.

Uzay şirketinin CEO'su oldu! Bridgit Mendler'dan şaşırtan karar - 7
Uzay şirketinin CEO'su oldu! Bridgit Mendler'dan şaşırtan karar - 8
Uzay şirketinin CEO'su oldu! Bridgit Mendler'dan şaşırtan karar - 9
Uzay şirketinin CEO'su oldu! Bridgit Mendler'dan şaşırtan karar - 10
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