Uzay şirketinin CEO'su oldu! Bridgit Mendler'dan şaşırtan karar
Disney yıldızı olarak kariyerine başlayan ABD'li oyuncu Bridgit Mendler, uzay teknolojileri üreten şirketin CEO'su oldu. Oyunculuk yapan ve son dönemde teknolojiye merak salan yıldız, bu duyurusunun ardından sürpriz bir haber daha paylaştı.
Bir dönem Disney'de yayınlanan Good Luck Charlie dizisiyle üne kavuşan Amerikalı oyuncu Bridgit Mendler şu sıralar gündeminde.
Son yıllarda Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Harvard Hukuk Fakültesi'nde eğitim alan 31 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı, Northwood Space adlı şirketinin CEO'su olarak görev yapacağını duyurdu.